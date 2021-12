Symbol der Hoffnung und des Glaubens bei Kulm

Kulm. Auf einer Anhöhe zwischen Saalburg und Kulm steht wieder ein markantes Holzkreuz.

Das Kreuz steht auf einer Anhöhe zwischen Saalburg und Kulm. Zu Füßen liegt die schöne Saalelandschaft. Wer sich darauf einlässt, erkennt es als Symbol zwischen Himmel und Erde.

Die Weihe des neuen Kreuzes war für die Anwesenden am Sonntagnachmittag ein besonderer Gottesdienst. „Wir freuen uns sehr, dass das Kreuz hier an dieser Stelle wieder steht“, sagte Susanna Fischer. Ihrer Familie gehört das Areal. Am 7. Oktober wurde bekannt, dass das alte Kreuz von Unbekannten einfach abgesägt wurde. „Es stand sieben Jahre hier auf der Wiese“, so Fischer. Am 1. Dezember konnte schließlich ein neues Kreuz aufgestellt werden. Handwerker aus der Region haben es liebevoll gebaut.

OTZ-Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Noch fester im Glauben verankert

Der Erste Beigeordnete der Stadt Saalburg-Ebersdorf, Allam Hanna (CDU), nannte die Zerstörung des alten Kreuzes zunächst eine Sachbeschädigung. Aber es sei mehr als das. „Es war ein Angriff auf unser höchstes Symbol“, auf das Sinnbild des Christentums. „Wir haben es wieder aufgebaut. Wir stehen jetzt mit unserem Glauben noch fester verankert“, sagte er vor Menschen aus drei Bundesländern.

Herbert Lang, Pfarrer in Rente von den zur Landeskirchlichen Gemeinschaft gehörenden Jesus People Hof, hielt die Predigt unterm freien Himmel, salbte das Kreuz mit Öl aus Jerusalem. Rita Lang aus Hof berichtete, dass sich die Hofer gerne und regelmäßig am Kulmbergkreuz getroffen haben, um Lobpreisgottesdienste zu feiern. Deshalb wollte man auch zur Weihe dabei sein.

Während der Zeremonie entzündete Frigga Burges aus Neustadt die Lichtlein eines jüdischen Chanukkaleuchters, versteht sich doch die Kreuzwiese als Begegnungs- und Besinnungsort für Menschen jeder Konfession. Foto: Simone Zeh

Martin Bauer war von der christlichen Initiative „Gemeinsam fürs Vogtland“ sprach von einem „Ort der Hoffnung“. Nämlich Hoffnung für das Land, für die Menschen, für alles. Die Freude darüber, dass das Kreuz wieder weit in die Landschaft ragt, verband alle Anwesenden.

„Das Kreuz steht für Leben, für erfülltes Leben“, sagte Susanna Fischer. Sie erinnerte an die Todesmärsche, auf die die Häftlinge des nationalsozialistischen KZ Buchenwald getrieben wurden und die am 12. April 1945 auch Kulm erreichten. Sie würdigte eine Bewohnerin des Dorfes, die einen geflohenen Häftling versteckte und versorgte. Christine Schmidt und Tobias Hecklau sind dabei, diese Geschichte aufzuarbeiten und für die Nachwelt festzuhalten.

Drei Kreuze in der Region

Susanna Fischer erinnerte auch an das Jahr 2018, als sich zum SMS-Festival ein Flächenbrand ausbreitete. „Der Brand konnte gestoppt werden, und der Wind drehte sich. Ein Wunder? Eine Bewahrung?“ Das Kreuz blieb jedenfalls verschont. Auch zu den SMS-Festivals gebe es immer Treffen am Kreuz.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ließ Grüße ausrichten. Lieder gaben der Weihe ein festliches Gepräge. Neben Adventsliedern wie „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ waren es Lobpreislieder wie „Dort am Kreuz“, die vorgetragen und von Instrumenten begleitet die Herzen der Anwesenden erreichten. Wer wollte, sang einfach mit.

Jetzt findet man wieder drei dieser großen Kreuze in der Region – eines in Heinersdorf bei Wurzbach, das zweite zwischen Lemnitzhammer und Harra (auch dieses war beschädigt worden) und schließlich das dritte zwischen Saalburg und Kulm. Am großen Holzkreuz auf dem Kulmberg können sich jetzt wieder Menschen jeder Konfession und Zugehörigkeit treffen.