Pößneck: Tag der offenen Tür soll wieder Schwung in die Musikschulvilla bringen

Die siebenjährige Anna aus Gössitz übt seit dieser Woche in der Musikschule Saale-Orla Pößneck mit Claudia Firl-Marculescu am Cello.

Pößneck. Corona-Zwangspause hat zu massivem Einbruch der Schülerzahlen geführt.

Die Corona-Zwangspause habe ganze Arbeit geleistet, gibt Daniel Vlad, Leiter der Musikschule Saale-Orla in Pößneck, zu verstehen. Mit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes in der vergangenen Woche habe man in etlichen Dingen gefühlt bei Null angefangen. In der sonst so lebhaften Musikvilla in Pößneck-Süd ist Normalität jedenfalls noch weit entfernt. Das verrät schon der Vergleich der Schülerzahlen – mehr als 350 vor Corona, aktuell knapp 230, minus 35 Prozent.

Schwung in die Bude soll ein Tag der offenen Tür bringen, zu welchem heute in einer Woche, am 25. September, eingeladen wird. Eltern mit ihren Kindern sind am kommenden Samstag von 9 bis 12 Uhr in der Jahnstraße 7 willkommen.

Mehr als zwanzig Instrumente, Schlagzeug und Gesang

„Selbstverständlich steht die Musikschule auch Erwachsenen jeden Alters offen“, betont Vlad. „Die steigende Zahl an Senioren, die ein Instrument erlernen oder Erlerntes auffrischen wollen, zeigt, dass es für die Musik nie zu spät ist“, so der erfahrene Pädagoge. Zurzeit seien etwa zehn Prozent der Pößnecker Musikschüler mindestens volljährig, einige sogar über 60.

Hauptzielgruppe bleiben aber die Kinder und Jugendlichen mit ihrem „Drang zur Musik als Ausdrucksform ihrer Gefühle und Vorstellungen“, so Vlad. „Oftmals sind Eltern erstaunt, dass sich ihre Kinder in ein Instrument verlieben, an welches sie selbst niemals gedacht hätten“, sagt er.

In der Musikschule können Kurse in mehr als 20 Streich-, Holzblas-, Blechblas-, Tasten- und Zupfinstrumenten, außerdem in Schlagzeug und Gesang belegt werden, fasst Vlad zusammen. „Der Einstieg ist jederzeit möglich“, sagt er. Eltern, die erst schauen wollen, bevor sie in ein Instrument für ihr Kind investieren, könne in vielen Fällen mit einem Leihinstrument geholfen werden. Der Tag der offenen Tür soll ansonsten auch den Neustart in der musikalischen Früherziehung markieren, wo man „wirklich wieder bei Null“ stehe.

Am Standort Pößneck der Musikschule Saale-Orla stehen Schülern zurzeit sechs hauptamtliche Musiklehrer sowie sechs Honorarkräfte zur Verfügung. Zum Tag der offenen Tür stellt außerdem der Musikschulförderverein die Mitwirkungsmöglichkeiten vor. Kurze Aufführungen junger Talente sind für die Besucher inklusive.

Das letzte öffentliche Musikschulkonzert fand übrigens am 1. Advent 2019 im Pößnecker Schützenhaus statt. Das kulturelle Programm der landkreiseigenen Einrichtung soll am 3. Oktober um 15 Uhr mit einem Open Air in und an der Krölpaer Pinsenberghalle wiederaufgenommen werden.

