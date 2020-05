In der Naßäckerstraße 1 in Pößneck-Ost, im Dachgeschoss oberhalb des KiK-Ladens, gab es einst ein Hotel. In dem Trakt will die Eigentümerin des Objektes drei Wohnungen einrichten, das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises und die Stadt Pößneck finden das nicht so gut.