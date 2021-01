Am Montagvormittag führte die Polizei in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Höhe des Kindergartens in Pößneck Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei wurden insgesamt 36 Verstöße festgestellt.

Diese unterteilten sich in 34 Verwarngelder und 2 Anzeigen. Der "Tagesschnellste" war bei erlaubten 30 km/h mit 58 km/h unterwegs.

