Termine und Veranstaltungen fürs Oberland im Saale-Orla-Kreis

Sternsinger aus Lobenstein und Umgebung an der Krippe der Familie Gersdorf in Neundorf bei Bad Lobenstein.

Bad Lobenstein Mit Konzerten und exklusiven Veranstaltungen geht es in das neue Jahr. Zudem sind jetzt die Sternsinger wieder unterwegs.

In diesen Tagen sind auch im Bad Lobensteiner und Schleizer Oberland die Sternsinger unterwegs. Als Kaspar, Melchior und Balthasar verkleidet, ziehen Kinder in Erinnerung an die heiligen drei Könige noch bis Mitte Januar von Haus zu Haus, singen Lieder und spenden den Haussegen. Mit den gesammelten Spendengeldern werden über die Sternsingerzentrale in Aachen Hilfsprojekte für notleidende Kinder in der ganzen Welt unterstützt. Unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ steht dieses Jahr der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur besonders im Fokus der Sternsingeraktion. In der Oberland-Region wird diese Aktion gemeinsam von katholischen und evangelischen Kirchgemeinden organisieren.

Boden- und Wasserproben

Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie als ein eingetragener Naturschutzverein bietet auf ihren Beratungsveranstaltungen den Bürgern die Möglichkeit, sich zu Fragen der Wasser- und Bodenqualität, der Wasseraufbereitung und einer optimalen Bodendüngung zu informieren. Zu Beginn des neuen Jahres bietet sie in der Region die Möglichkeit, Wasser- und Bodenanalysen durchführen zu lassen. Gegen einen Unkostenbeitrag kann das Wasser sofort auf den pH-Wert und die Nitratkonzentration untersucht werden. Dazu sollte zirka ein Liter frisch abgefülltes Wasser in einer Kunststoff-Mineralwasserflasche mitgebracht werden. Auf Wunsch kann die Probe auch auf verschiedene Einzelparameter wie Schwermetalle oder auf Brauchwasser- beziehungsweise Trinkwasserqualität überprüft werden. Zudem werden Bodenproben für eine Nährstoffbedarfsermittlung entgegengenommen. Hierzu ist es notwendig, an mehreren Stellen des Gartens Boden auszuheben, sodass insgesamt zirka 500 Gramm der Mischprobe für die Untersuchung zur Verfügung stehen. Die Termine sind am 9. Januar von 10.30 bis 11.30 Uhr in Gefell im Rathaus, von 12.45 bis 13.45 Uhr in Schleiz im Aus- und Weiterbildungszentrum (Löhmaer Weg 2) sowie von 15.15 bis 16.15 Uhr in Wurzbach im Rathaus.

Barockmusik in Ebersdorf

In einem festlichen Konzert zum Jahresende mit ausgesuchter Barockmusik im Kirchensaal der Herrnhuter Brüdergemeine Ebersdorf werden Mirjam & Wieland Meinhold als „Duo Vimaris“ aus Weimar am Samstag, 30. Dezember, ab 19 Uhr berühmte Werke aus Europa zu Gehör bringen. Von der vitalen Hirtenfreude künden die französischen Noëls, die italienischen und böhmischen Pastoralen auf der Orgel oder aber die wundervollen Variationen „Aria variata pastoralis“ von Franz Xaver Murschhauser in einer reizvollen Bearbeitungen für Sopran-Blockflöte und Orgel. Darüber hinaus wird auch der Hallenser Großmeister Georg Friedrich Händel mit seiner „Pifa“ (Hirtenmusik) aus dem Weihnachtsteil des „Messias“ vertreten sein. Dazu das berührende Magnificat, der „Lobgesang der Maria“ von Johann Sebastian Bach sowie bekannte Weihnachtslieder aus Europa. Mirjam Meinhold, Sängerin am Deutschen Nationaltheater Weimar, wird neben Solosopran auch verschiedene Flöten spielen, Universitätsorganist Wieland Meinhold ist an der Orgel zu erleben.

Mirjam & Wieland Meinhold aus Weimar werden als "Duo Vimaris" am Sonnabend im Kirchensaal der Herrnhuter Brüdergemeine Ebersdorf ein festliches Konzert geben. Foto: André Kehrer / Leserfoto

Skihütte öffnet wieder

Der Wintersportverein Bad Lobenstein beginnt zum Anfang des neuen Jahres mit der Skihütten-Saison. Wie mitgeteilt wird, soll ab dem 7. Januar bis einschließlich 24. März an jedem Sonntag von 13 bis 17 Uhr die Skihütte bei Lichtenbrunn geöffnet haben. Wanderer und bei entsprechenden Witterungsverhältnissen natürlich die Skifahrer sind herzlich zur Einkehr willkommen.

„Sandsation in Schleiz“

Mit ihrer sensationellen Show „Sandsation“ zog die „Queen of Sand“ Irina Titova bereits auf ihren letzten beiden Deutschlandtourneen 2018/2019 die Zuschauer in ihren Bann. Die talentierte Sandmalerin entführt ihr Publikum live „In 80 Bildern um die Welt“. Diese Bilder hinterlassen einen bleibenden Eindruck, obwohl oder gerade weil sie so flüchtig sind. Auch 2024 lädt die Königin der Sandkunst erneut zu einer einzigartigen Erdumrundung ein, immer humorvoll und mit einem Augenzwinkern verbunden. In ihrer Show reist die „Queen of Sand“ gemeinsam mit den Zuschauern frei nach Jules Verne „In 80 Bildern um die Welt“. Auf dieser aufregenden Reise rund um den Globus erleben die Protagonisten aus Sand viele Abenteuer, besuchen Wahrzeichen und bestaunen Weltwunder. Eine unterleuchtete Glasplatte, eine große Leinwand und Sand – das ist alles, was die junge Künstlerin benötigt, um ihren Figuren Leben einzuhauchen und bewegende Geschichten zu erzählen, die jedem ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Am 27. Februar wird diese einzigartige Show in der Wisentahalle in Schleiz zu erleben sein. Beginn der Vorstellung ist um 19.30 Uhr.

Irina Titova kommt als "Queen of Sand" mit ihrer einzigartigen Show am 27. Februar nach Schleiz. Foto: Genius Concerts

Klaviermusik in der Sauna

Zum Wellnessabend „Prosit Neujahr“ wird am 4. Januar in die Ardesia-Therme in Bad Lobenstein eingeladen. Mit Sektempfang und Klaviermusik in der Saunalandschaft wird das neue Jahr begrüßt. Beginn ist 19 Uhr.

Wählerforum in Bad Lobenstein

Eine Informationsveranstaltung zur Landratswahl findet am 4. Januar im Neuen Schloss von Bad Lobenstein statt. Ab 18.30 Uhr sollen die vier zur Wahl stehenden Bewerber den Fragen der Bürger zur Verfügung stehen und ihre Programme für die Weiterentwicklung des Saale-Orla-Kreises vorstellen. Beginn der vom Stadtrat organisierten Veranstaltung ist um 18.30 Uhr.

Öffnungszeit der Stadtinformation

Die Stadtinformation in Bad Lobenstein hat zu Beginn des neuen Jahres vom 2. bis 12. Januar folgende Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von 9.30 bis 12.30 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag von 9.30 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr.