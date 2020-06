Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trickbetrüger scheitert - Zwei Verletzte und Totalschaden

Am Samstag kam es gegen 9.45 Uhr zu einem Unfall auf der L1102 bei Remptendorf. Der 39-jährige Unfallverursacher fuhr laut Polizei mit seinem Audi auf der K117 aus Richtung Lückenmühle und wollte an der Kreuzung nach rechts in Richtung Remptendorf abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des 50-jährigen Fordfahrers, welcher aus Richtung Liebschütz auf der Vorfahrtsstraße in Richtung Remptendorf fuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Die Insassen beider Fahrzeuge wurden leicht verletzt und beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden.

Trickbetrüger scheiter

Am Freitag meldete sich eine 66-Jährige Neustädterin bei der Polizei, da ihr am Telefon eine Gewinnsumme in Höhe von 49.000 EUR versprochen wurde. Die Neustädterin müsse aber erst eine Gebühr in Höhe von 900 EUR zahlen um den Gewinn zu erhalten. Sie ging nicht darauf ein.

Die Polizei weist noch einmal daraufhin, keine Geldzahlungen nach etwaigen Anrufen vorzunehmen und umgehend die Polizei zu informieren.

Feuerwehr löscht brennenden Minibagger in Seisla

