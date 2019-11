In Triptis stehen die Zeichen langsam auf Vorweihnachtszeit. Das erste sichtbare Signal dafür ist der ansehnliche Weihnachtsbaum, der am Donnerstagnachmittag auf dem Marktplatz aufgestellt worden ist. „Eine Nordmanntanne“, sagte am Rande Jan Wißgott vom Triptiser Kulturamt.

Das Neustädter Spezialtransport und Krandienst-Unternehmen Otto Fischer beförderten den Baum mittels Sattelschlepper auf den Platz, ein Autokran brachte ihn in die Senkrechte. „Der Baum kommt aus Weltwitz, er wurde privat gesponsort“, erläuterte Wißgott. Die Stadt übernehme die Kosten für den Transport und das Aufstellen. Für die weihnachtliche Dekoration der Innenstadt brauche es pro Jahr etwa drei Bäume. Denn auch der Brunnen, einige Girlanden und die Gestaltung der Buden auf dem Weihnachtsmarkt seien auf sattes Tannengrün angewiesen. „Wir versuchen immer Bäume von Einheimischen zu bekommen.“ Oft meldeten sich Bürger, die einen Baum abgeben wollen, von selbst bei der Stadt.

Händler- und Vereinsweihnacht im neuen Licht

Die Vorbereitung des Adventswochenendes erfordert genaue Planung. Foto: Martin Schöne

Man befinde sich mitten in den Vorbereitungen eines ganz besonderen Triptiser Adventswochenendes in der Zeit vom 29. November bis 1. Dezember. „Ich habe vorhin noch einige Plakate verteilt“, sagte Wißgott und fügte an: „Wir versuchen immer etwas Neues zu organisieren.“ Auf Grundlage von Hinweisen von Bürgern und Gewerbetreibenden hat man sich im Kulturamt für dieses Jahr ein angepasstes Format überlegt. Das Wochenende des ersten Advents vereint in Triptis nun neben dem Vereinsweihnachtsmarkt am Sonntag auch eine Händlerweihnacht am Samstag und eine stimmungsvolle Lesung am Freitagabend.

Den kulturellen Beitrag am Freitag steuert André Kudernatsch bei. Der Autor liest ab 19.30 Uhr im Schützenhaus aus seinem Buch „Auweia, Weihnachten!“. Dieses behandele etwa das „Harakiri beim Schenken“ und „was die Menschen sich an Weihnachten antun“, beschreibt es Wißgott augenzwinkernd. Veranstalter ist die Stadtbibliothek.

Zur Händlerweihnacht am Samstag locken Geschäfte in der Innenstadt von 14 bis 18 Uhr mit besonderen Aktionen und Angeboten. Dies sei ein Novum in der Stadt. Wißgott: „Wir wollten die Läden mit einbinden, am Sonntag dürfen sie allerdings nicht öffnen.“ Daher habe man gemeinsam diese Idee entwickelt. Insgesamt 14 Geschäfte in der Ernst-Thälmann-Straße, der Poststraße, der Roßstraße und im Mittelring machten mit. Jeder habe zugesagt, etwas Programm, Angebote oder etwas zu zu Essen anzubieten. „Ich hoffe, das wird richtig schön, dort entlangzuschlendern“, sagte der Kulturverantwortliche der Stadt. Ab 18 Uhr findet dann auf dem Markt ein Benefiz-Glühwein-Verkauf statt. Alle Einnahmen kommen einer Weihnachtsfeier mit viel Programm für alle Kindergartenkinder der Stadt zugute.

Am Sonntag beginnt dann ab 14 Uhr der Vereinsweihnachtsmarkt mit Adventsbrunnen: Mit Weihnachtsmann, Wunschzettelbriefkasten, einer Kindermeile des Blitz e.V., Kindermärchen im Rathaussaal, Leckerem an den Marktständen, Programm des SMZ Auma – Die Oldies e.V. und als feierlichem Abschluss einem Chorkonzert in der Stadtkirche.

„Das ergibt dann an drei Tagen einen tollen roten Faden“, freute sich Jan Wißgott auf das Adventsprogramm. Eine große Überraschung werde die Lichtgestaltung in Triptis in diesem Jahr sein, unterstreicht er. Da habe man sich für den Markt auch etwas Neues überlegt.