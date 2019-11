Triptis schafft Platz für neues Stadtgrün

Der Effekt ließ alle Anwesenden staunen. In Triptis liefen am Dienstagvormittag im Bereich des Denkmals an der Kreuzung Neustädter Straße/Schönborner Straße Baumfällarbeiten, um Platz zu schaffen für die lange geplante Neugestaltung des Areals in der Innenstadt. Nachdem von einem schrägstehenden, älteren Baum bereits der Großteil der Äste zurückgeschnitten worden war, schickte sich ein Mitarbeiter der Stadt an, den übrigen Stamm mittels Motorsäge auf die Seite zu legen. Schnell waren Fallkerb und Fällschnitt gesetzt. Die anderen Arbeiter sahen in sicherer Entfernung zu, wie der Stamm sich langsam neigte, um dann wie beabsichtigt auf den etwas abschüssigen Hang vor dem Denkmal zu fallen.

Als er dann eine kurze Strecke gegen einen weiteren Baum rutschte, ließ der Aufprall des Stammes tausende Blätter Herbstlaub von dem noch stehenden Stadtbaum herunterrieseln. Für einen kurzen Moment schien es, als würde sich der graue Novemberhimmel über Triptis noch zusätzlich verdunkeln. Fasziniert beobachteten Beteiligte und Zuschauer das Schauspiel, während im Bereich vor dem Denkmal das Laub herniederging.

Die Drehleiter der Triptiser Feuerwehr im Unterstützungseinsatz. Foto: Martin Schöne

Derart effektvoll war an diesem Tag bei weitem nicht jeder Arbeitsschritt, wenngleich auch die rote Drehleiter der Triptiser Feuerwehr an der Stelle gegenüber von Park und Teich ebenso die Aufmerksamkeit vorbeifahrender Autofahrer erregte. Die Mitarbeiter der Stadt nutzten die Drehleiter, um trockene Äste aus den Baumkronen zu erreichen und gefahrlos entfernen zu können. Der Bürgermeister sehe es gern, wenn das Gerät der Feuerwehr in solchen Fällen hilfreich zum Einsatz komme, erläuterte Uwe Eitner, Stadtbrandmeister von Triptis. Er steuerte die Drehleiter vor Ort. Das Fahrzeug stand auf einer Fahrspur der Ortsdurchfahrt, diese war daher für den Verkehr gesperrt. Aufgrund der dort befindlichen Linksabbiegerspur konnte der Straßenverkehr die Stelle allerdings problemlos passieren.

Seit etwa 9.30 Uhr sei man am Werk, hieß es aus den Reihen der Arbeiter vor Ort. Unter ihnen waren einige Frauen. Um 11.15 Uhr hatten die Beteiligten bereits einen großen Haufen Äste und Grünschnitt aufgetürmt. Kaum hatten die Arbeiter mit den Motorsägen aus den abgeschnittenen Ästen und Stämmen Kleinholz gemacht, schritten andere zur Tat und räumten den Bereich frei.

Das Ergebnis weniger Stunden Arbeit. Foto: Martin Schöne

Bereits im Juli hatte die OTZ von den Plänen der Stadtverwaltung für die Umfeldgestaltung im Bereich des Denkmals am Felsenkeller berichtet. Damals erläuterte Bauamtsleiter Matthias Jänicke: „Ziel ist es, das Umfeld des bereits sanierten Sandstein-Denkmals aufzuwerten, den Bereich gärtnerisch zu gestalten.“ Das dreieckige Hangareal sei bis dato wenig ansehnlich gewesen und es wäre an der Zeit, den zum Sanierungsbereich Innenstadt gehörenden Abschnitt weiterzuentwickeln. Erst kürzlich hatte Bürgermeister Peter Orosz (Feuerwehrverein) im Rahmen eine Einwohnerversammlung in Triptis von geplanten Maßnahmen zur weiteren Stadtbegrünung berichtet.

Die Straßenkreuzung, an der am Dienstag die Arbeiten stattfanden – im Volksmund auch als Schmitzen-Kreuzung bezeichnet – und auch die dortige Verkehrsinsel sollen demnach teilweise entsiegelt und als Grünfläche gestaltet werden, ebenso der Parkplatz am Felsenkeller. Die Bauarbeiten sollen möglichst noch in diesem Jahr durchgeführt werden, hieß es in der Einwohnerversammlung im Oktober. Die Fällarbeiten am Dienstag sind nun ein weiterer sichtbarer Fortschritt an dieser Stelle. Die Begrünung sei dementsprechend für das Frühjahr 2020 vorgesehen. Dann ist auch in vielen Bereichen der Stadt das Anlegen von Blühwiesen geplant.