Besucher kommen zum Tag der offenen Tür in der Ernst-Schubert-Straße 8 in Triptis.

Triptiser begutachten neue barrierearme Wohnungen

„Sehr schön, wunderbar“, sagt eine Besucherin der Ernst-Schubert-Straße 8 in Triptis am Dienstagnachmittag zu Ingo Kruwinnus, dem Geschäftsführer der Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck/Triptis. Die GWG hat zu einem Tag der offenen Tür in das Gebäude geladen, das in den vergangenen Monaten umfangreich umgebaut worden ist. Und die Triptiser sind gekommen.

Die Ernst-Schubert-Straße 8 in Triptis mit Fahrstuhl-Anbau. Foto: Martin Schöne Die Installation eines Personenaufzugs ging einher mit dem Umbau von acht Wohneinheiten zu barrierearmen Wohnungen und der Erneuerung aller Wasser-, Abfluss- und Elektro-Leitungen. Die GWG investierte hier insgesamt circa 350.000 Euro, wobei 120.000 Euro davon vom Land Thüringen als Fördermittel bereitgestellt wurden. Der Bau des Fahrstuhls zog viel Arbeit nach sich, denn die Wohnungen auf der rechten Seite des Treppenhauses verloren jeweils ein kleines Zimmer, um vom Treppenhaus aus einen Zugang zum Fahrstuhl zu schaffen. „Der Verlust des Raumes lässt sich verkraften“, erläutert der Geschäftsführer und verweist auf die Vorteile des Aufzugs auf jeder Etage für die Mieter. „Wir bedanken uns für das Verständnis während der Baumaßnahme bei den Bewohnern und der Nachbarschaft“, hält er fest. Fünf Wohnungen seien bereits vergeben. Auf das Einstiegsprojekt könnte womöglich mehr folgen: „Wir tragen uns mit dem Gedanken, einen weiteren Aufgang zu sanieren“, sagt Kruwinnus, doch das hänge auch vom Leerstand ab. Denn ein solches Projekt lasse sich nur umsetzen, während Wohnungen in dem Aufgang unvermietet sind. Die Resonanz der Menschen zeige, dass das Interesse an solchen Angeboten da sei, sagt er. Fahrstuhl mit Kabinendisplay Das Display im Fahrstuhl. Foto: Martin Schöne Der neue Fahrstuhl braucht vom 5. Stock ins Erdgeschoss ziemlich genau 28,3 Sekunden. Genug Zeit das vorhandene Kabinendisplay unter die Lupe zu nehmen. Es könne das Wetter, oder je nach Internetverbindung sogar Nachrichten zeigen. Doch bisher stehe nicht fest, ob man es etwa per WLAN anschließen lassen werde. Steckt der Aufzug einmal fest, schalte sich nach dem Drücken des Notfallknopfes gar ein Ansprechpartner per Video-Telefonie auf den Bildschirm, merkt der Geschäftsführer