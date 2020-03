Triptiser Feuerwehr empfiehlt Warn-App Nina

Die Corona-Pandemie beschäftigt die Menschen in Triptis nicht erst, seit dort am Mittwoch ein Pflegeheim unter Quarantäne gestellt werden musste. Schon einige Tage zuvor widmete die Triptiser Feuerwehr einen Eintrag auf ihrer Facebookseite der aktuellen Entwicklung – inklusive einer ausdrücklichen App-Empfehlung.

„Die Lage ist ernst und spitzt sich weiter zu!“, heißt es da einleitend. Die Feuerwehr appelliert an die Bewohner der Verwaltungsgemeinschaft Triptis: „Bitte haltet euch unbedingt an die empfohlenen Maßnahmen, um die Ausbreitung einzudämmen und euch und eure Liebsten zu schützen.“ Die Freiwillige Feuerwehr Triptis habe Notfallpläne erstellt und werde diese entsprechend umsetzen, um auch in schwierigen Zeiten für die Bürger da sein zu können.

Die Warn-App Nina hält auch Informationen zur Corona-Pandemie bereit. Foto: Martin Schöne

Der Eintrag verknüpft zu Verhaltenstipps und rät dazu, jeder Smartphone-Nutzer möge wegen Covid-19 die Warn-App „Nina“ des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe installieren. „Mit Nina empfangen Sie alle Warnmeldungen, die Bund, Länder und Gemeinden über das Modulare Warnsystem herausgeben“, heißt es da. Eine Alarm-Funktion mache auf neue Warnungen aufmerksam und in der App enthaltene allgemeine Notfalltipps könnten helfen, sich auf mögliche Gefahren vorzubereiten.

Ein Kurz-Test der Redaktion zeigt: Schnell installiert und die jeweilige Orte ausgewählt, eine übersichtliche und informative App. Und kurz nach der Installation am Dienstag traf die erste Corona-Warnmeldung ein.