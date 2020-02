Die Turmuhr an der Schlosskirche schlägt seit einer Weile Punkt zwölf Uhr.

Turmuhr der Schlosskirche in Neustadt ist stehen geblieben

In Neustadt steht die Zeit still. Zumindest an der Turmuhr der Schlosskirche, denn die schlägt schon seit geraumer Zeit genau Punkt zwölf Uhr.

Bereits Mitte November des vergangenen Jahres war die Turmuhr stehen geblieben. Die Stadtverwaltung Neustadt fragte daraufhin bei der Firma, die bis dahin die Wartung der Uhr durchgeführt hatte, für eine Reparatur an. „Dort haben wir allerdings gesagt bekommen, dass sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen“, erklärt Hauptamtsleiterin Heike Jansen-Schleicher. So musste nach einer neuen Firma gesucht werden, um die notwendigen Arbeiten vornehmen lassen zu können. Auf eine Ausschreibung meldeten sich zwei Unternehmen aus Thüringen. Man entschied sich den Turmuhren- und Glockenservice Willing aus Gräfenhain, Ortsteil von Ohrdruf im Landkreis Gotha, mit der Reparatur zu betrauen. Ursache für Schaden kann nicht genau bestimmt werden Anfang Januar gab es schließlich mit einem Sachverständigen der Firma einen Vor-Ort-Termin. „Als wir das Licht angeschaltet haben, kam aus dem Stromkasten nur noch Qualm“, sagt Heike Jansen-Schleicher. Ein näher Blick brachte die Gewissheit – die Elektrik ist komplett dahin und muss nun erneuert werden. Ein Gewitter oder Spannungsschwankungen im Netz werden als Ursache vermutet. Erfreulicherweise habe die Uhr selbst jedoch keinen Schaden davon getragen und sei nach wie vor intakt, berichtet die Hauptamtsleiterin. Der entstandene Schaden an der Elektrik, der sich auf rund 3500 Euro beläuft, wurde bereits bei der Versicherung eingereicht. Gibt es von dieser grünes Licht, kann die Reparatur veranlasst werden. Die Hauptamtsleiterin hofft, dass dies in Kürze der Fall sein wird und so die Turmuhr der Schlosskirche endlich wieder zum Laufen gebracht werden kann.