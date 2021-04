Die Täter entwendeten die Beute aus einem sich in der Sanierung befindlichen Gebäude. (Symbolbild)

Unbekannte stehlen Starkstromkabel von Baustelle in Pößneck

Pößneck In Pößneck haben Unbekannte viele Meter Starkstromkabel von einer Baustelle gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Tatzeitraum vom 16. April bis zum 19. April 2021 haben unbekannte Täter auf einer Baustelle in der Saalfelder Straße in Pößneck ca. 40 Meter Starkstromkabel gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten sie diese aus einem sich in der Sanierung befindlichen Gebäude.

Der Wert der Beute bewegt sich im mittleren dreistelligen Euro-Bereich. Mögliche Zeugen können sich mit Hinweisen bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter Telefonnummer: 03663 431 0 oder per E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de melden.