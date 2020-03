Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbekannte stehlen Tabakwaren in Pößneck

Im Zeitungskiosk in der Breiten Straße ist am Dienstagabend gegen 21 Uhr eingebrochen wurden, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte. Dabei wurden Tabakwaren entwendet, wie die Besitzerin des Ladens sagte.

Zwei Personen zertrümmerten das Schaufenster des Geschäfts und stiegen so in den Ladenraum ein. Wie die Polizei weiter informierte, sind die beiden Unbekannten, dessen Körpergrößen auf 1,80 geschätzt werden, mit dunklen Kapuzenpullovern bekleidet gewesen. Beide haben zwei dunkle Rucksäcke dabei gehabt, mit denen sie wohl das Beutegut wegtrugen. Einer sei in Richtung Stadtzentrum geflüchtet, der andere in die entgegen gesetzte Richtung.

Die Polizei teilte weiter mit, dass man bislang keine weiteren Ermittlungsergebnisse vorweisen könne.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 03663/4310 zu melden.