Pößneck . In Pößneck hat ein bisher Unbekannter eine Drohne über den Saunabereich des Stadtbades fliegen lassen. Die Polizei ermittelt.

Unbekannter lässt in Pößneck Drohne über Saunabereich fliegen

In Pößneck hat ein bisher Unbekannter eine Drohne über den Saunabereich des Stadtbades fliegen lassen. Wie die Polizei am Montag informierte, wurde sie am Sonntag, gegen 13:16 Uhr, darüber informiert, dass die Drohne gesichtet wurde.

Nach ersten Erkenntnissen ließ ein unbekannter Täter eine ca. 50cm x 50cm große Drohne (mit 4 Rotoren) über den auf dem Dach des Pößnecker Stadtbades befindlichen Saunabereich fliegen. Die Drohne schwebte nach Zeugenhinweisen ca. 10 Minuten über dem Saunabereich, welcher seitlich mit Sichtschutzwänden gegen Blicke von außen geschützt ist. Nach oben sei der Saunabereich jedoch frei einsehbar.

Im Saunabereich hätten sich zu der Zeit ca. 30 weibliche und männliche Besucher befunden. Alle Besucher seien nach bisherigem Ermittlungsstand volljährig gewesen. Als die Polizei kurze Zeit später eintraf, war die Drohne verschwunden. Hinweise zum Täter gebe es derzeit nicht. Weil nicht auszuschließen sei, dass der unbekannte Täter Bild- oder Videoaufnahmen gemacht hat, habe die Polizei ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können und ggf. verdächtigte Personen mit technischem Equipment rund um das Bad gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla zu melden.