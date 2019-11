Neustadt/Orla. In Neustadt/Orla hat am Freitag ein bisher Unbekannter versucht ein Kind zu entführen. Am Donnerstag gab es einen ähnlichen Vorfall in Saalfeld.

Unbekannter versucht in Neustadt/Orla Kind zu entführen

In Neustadt/Orla hat am Freitag offenbar ein bisher unbekannter Mann versucht einen elfjährigen Jungen zu entführen. Laut Polizei lief der Junge gegen 15:40 Uhr auf der Straße am Gamsenteich, als er nach seinen Angaben am Arm gepackt wurde, als er an einem parkenden Auto vorbeilief.

Der Fahrer habe dann versucht den Jungen ins Fahrzeug zu stoßen. Dem Jungen sei es jedoch gelungen, sich aus dem Griff zu befreien und weg zu laufen.

Der Mann wurde durch den Jungen wie folgt beschrieben:

ca. 40 Jahre, normale Statur

Stirnglatze mit grau/braunem Haarkranz

3-Tagebart

ovale Brille mit dünnem silbernen Gestell

grün kariertes Hemd

silberne Gliederkette

braunfarbener Pkw, möglicherweise Landrover oder ein SUV

Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche sich zu dieser Zeit am Gamsenteich aufgehalten haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Aktuell würden keine weiteren Meldungen dieser Art vorliegen hieß es von der Polizei.

Am Donnerstag hat es bereits einen ähnlichen Vorfall in Saalfeld gegeben. Laut Polizei soll ein ungefähr 45 Jahre alter Mann auf einem Spielplatz einen sechsjährigen Jungen angesprochen und diesem auch mehrere Fragen gestellt haben.

So soll der Mann den Jungen auch an der Hand gepackt und zum Mitkommen aufgefordert haben. Nur durch einen Biss in die Hand des Mannes konnte sich der Sechsjährige wieder befreien und davon rennen.