Unterhosen und Detscher auf dem Weihnachtsmarkt in Knau

Wenn man wieder hunderte Fahrzeuge auf den Straßen in Richtung Knau strömen sieht, kann es nur eins bedeuten: Die Agrofarm Knau veranstaltet ihren beliebten Weihnachtsmarkt. Bereits zum 17. Mal haben – neben den Produkten des Landwirtschaftsunternehmen – zahlreiche regionale Händler beispielsweise Strickwaren, frische Forellen oder Putzmittelchen im Gepäck.

Kerstin Schmidt aus Auma genießt die Atmosphäre. „Ich bin sicherlich schon das fünfte Jahr in Folge hier. Es gefällt mir jedes Mal gut“, sagt sie. Neben den für ihren Mann gekauften Unterhosen, shoppte sie Back- und Fleischwaren. Sie freut sich aufs Mittagessen, denn „am Sonntag gibt’s Kloß, Meerrettichsoße und Rippchen.“ Was zunächst ungewöhnlich klingt, beschreibt sie als sehr schmackhaft.

In der Menge tummelt sich auch der Weihnachtsmann, der auch zum Nikolaustag seinen Dienst verrichtet. Kinder scharren sich um ihn, unter ihnen auch der aus Kleingeschwenda stammende Maël, dessen Schule unterrichtsfrei hatte, wie er erzählt. Er ist zum ersten Mal hier und geht mit Oma Jutta shoppen. „Es gibt tolle Plüschtiere und ich will noch Detscher essen“, ist er begeistert.

Zahlreiche Gäste tummeln sich am Wellfleischstand, während die Grundschüler aus Knau fröhliche Lieder singen und Gedichte auf der Treppe zur Bauernstube zum Besten geben. Auf der gegenüberliegenden Seite ist der Bau der neuen Bäckerei augenscheinlich fertig. Doch im Inneren fehlen noch die Maschinen. „Im Februar geht die Produktion in der neuen Halle hoffentlich los“, weiß Mona Meinhold, Abteilungsleiterin der Direktvermarktung. Sie kündigt an, dass im kommenden Jahr etliche neue Backfilialen in Ostthüringen hinzukommen werden, wohl ergänzend zu den Fleisch- und Wurstständen.

Meinhold, die Darstellerin im beliebten Bauerntheater ist, freut sich auch auf eine Zusatzveranstaltung im zehnten Jahr des Bestehens des Laienschauspiels. „Am 13 Dezember werden wir letztmalig in diesem Jahr auf der Bühne stehen.“ Erstmals werde die Aufführung in der Scheune an der Wassermühle stattfinden.