Pößneck. Am Mittwochabend waren wieder einmal die Lichter in weiten Teilen von Pößneck ausgegangen.

Ursache des Stromausfalls noch nicht bekannt

In Pößneck ist es am Mittwochabend zu einem Stromausfall gekommen. Kurz vor 18 Uhr gingen in weiten Teilen der Stadt für etwa eine Minute die Lichter aus.

„Zu den Gründen können wir wenig sagen“, hieß es am Donnerstagmorgen von den Stadtwerken Energie Jena-Pößneck. Der Stromausfall sei von einem Problem in einer Trafo-Station im Bereich der TEN (Thüringer Energie Netze) verursacht worden.

Von der TEN war bis Donnerstagmittag keine Stellungnahme erhältlich.

Äußerungen mehrerer Leser zufolge, sei der Strom in Pößneck zuletzt besonders oft ausgefallen. Eine Mitarbeiterin der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck wollte diesen Eindruck aus dem Stegreif nicht kommentieren, den Sachverhalt allerdings überprüfen. Bei der TEN heißt es allgemein, dass man im deutschlandweiten Durchschnitt und rein statistisch mit Versorgungsunterbrechungen von 18 Minuten pro Jahr rechnen müsse. In Großbritannien komme es zu Stromausfällen von mehr als einer Stunde im Jahr, in Italien sogar zu mehr als drei Stunden.