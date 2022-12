Vereine aus dem Saale-Orla-Kreis können sich über Spende freuen

Pößneck. Unter dem Motto „250 Euro für deinen Verein“ werden im Dezember Geldspenden an Vereine ausgeschüttet.

Die Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG übergibt an zwanzig gemeinnützige Vereine des thüringischen und sächsischen Vogtlandes sowie des Saale-Orla-Kreises und des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt eine Spendensumme in Höhe von 5000 Euro. Unter dem Motto „250 Euro für deinen Verein“ werden im Dezember Geldspenden an Vereine ausgeschüttet.

Die Mittel für die Vereinsaktion stammen aus dem Reinertrag des VR-Gewinnsparvereins Hessen-Thüringen e.V. und werden jedes Jahr von der Genossenschaftsbank an gemeinnützige Vereine vergeben. Da sich bis Mittwoch 23.59 Uhr knapp 200 Vereine um die angebotene Unterstützung bewarben, habe am Donnerstag eine Losfee über die Spendenverteilung entscheiden müssen. „Wir freuen uns sehr über den Zuspruch unseres Vereinswettbewerbes. Die Spenden sollen unter anderem für ein geplantes Trainingslager, neue Sportausrüstung, Weihnachtsfeiern, Dankeschön für die Vereinsmitglieder oder als Energiekostenzuschuss eingesetzt werden.“, so Denise Schuh, Pressesprecherin der Genossenschaftsbank. Folgende Vereine, darunter acht aus dem Saale-Orla-Kreis, können sich freuen:

Feuerwehrverein Ranis

Angelverein Neustadt/Orla

Feuerwehrverein Triptis

Frauenchor Cantat

Kegelverein Grün-Weiß Triptis

Landseniorenvereinigung Saale- Orla

Regionalverband Orlatal Gartenfreunde

TSV Germania Krölpa, Abteilung Handball

1. FC Ranch Plauen

Bad Blankenburger Carneval Club Diakonieverein Carolinenfeld

DRK Wasserwacht Rebesgrün

Fanfarenzug Greiz

Förderverein Junge Drachen

Förderverein Pfaffengut Plauen

Kreisfachverband Tischtennis Vogtland

KSC Reichenbach/Mylau

Rittergut Kauschwitz

Schalmeienkapelle Kamsdorf

SV 1903 Kottengrün

Für Vereine, die bei dieser Aktion kein Glück hatten, biete die Genossenschaftsbank jedoch eine weitere Möglichkeit zur Spendensammlung an, heißt es weiter.

Mit Schwarmfinanzierung verschiedene Projekte verwirklichen

Unter https://www.viele-schaffen-mehr.de/gemeinsam-stark betreibt die Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG seit einigen Jahren eine Crowdfunding-Plattform.

Crowdfunding ist eine besondere Form der Projektfinanzierung. Ganz nach dem Motto „Was einer nicht schafft, das schaffen viele“ stehe hier die Gemeinschaft im Mittelpunkt: Eine Vielzahl von Menschen unterstützt ein Projekt finanziell, um es so zu realisieren. Hierbei kann es sich um soziale, nachhaltige, innovative oder auch ganz persönliche Projekte handeln.

Alle Informationen zur sogenannten Schwarmfinanzierung finden interessierte gemeinnützige Vereine auf der Internetseite der Bank, heißt es abschließend.