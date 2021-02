Vereine in Neustadt auch 2021 unterstützen

Neustadt. Insgesamt sollen 30.000 Euro an Vereine in Neustadt/Orla ausgeschüttet werden.

Die Vereine in Neustadt sollen auch in diesem Jahr wieder mit einer Förderung bedacht werden. Den ersten Schritt der Ausschüttung von insgesamt 30.000 Euro an 35 gemeinnützige Vereine der Stadt haben die Mitglieder des Ausschusses Bildung, Soziales und Kultur in ihrer jüngsten Sitzung mit einstimmigen Beschlüssen geebnet – zunächst vorbehaltlich der Bestätigung des Haushaltes 2021. Dieser soll in der Sitzung des Stadtrates am 11. März beschlossen werden.