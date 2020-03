Kampf um einen Termin beim Bundestagsabgeordneten

Uwe Rech aus Laskau ist ein sehr aufmerksamer Leser unserer Zeitung. Und so staunte er nicht schlecht, als der CDU-Bundestagsabgeordnete Albert Weiler neulich einer jungen Triptiserin öffentlichkeitswirksam auftrug, den Bundestagswahlkreis 195 (Saalfeld-Rudolstadt/Saale-Orla/Saale-Holzland) in den USA würdig zu vertreten.

„Hier erwartet Herr Weiler etwas, was er selbst kaum ansatzweise erfüllt“, sagt Rech. „Ich fühle mich jedenfalls nicht von ihm vertreten“, führt der 58-jährige Angestellte aus.

So habe Rech im vergangenen Jahr mit Wahlkreisbüros des Bundestagsabgeordneten drei Mal einen Termin für ein persönliches Gespräch vereinbart und jedes Mal seien diese kurzfristig abgesagt worden. Dafür habe es jedes Mal triftige Gründe wie eine Infektionserkrankung seines Chefs, einen Todesfall in dessen Familie und eine kurzfristige dienstliche Auslandsreise gegeben, entgegnet Weilers Pößnecker Mitarbeiter Robert Weiß.

Zuvor hatte Rech selbst einmal einen Termin abgesagt, weil er das Gefühl gehabt hätte, dass er für „Weilers Propaganda“ benutzt werden soll, wie er sagt. Der Bundestagsabgeordnete hatte nämlich zu Rechs Überraschung diese Zeitung zu dem Gespräch eingeladen.

Vernachlässigung des ländlichen Raumes

Rech findet, dass Weiler seinen Wahlkreis in wichtigen Dingen schlecht vertrete, und das wolle er ihm unter vier Augen mit konkreten Beispielen verdeutlichen, damit sich etwas verbessere. Breitbandausbau, Pflegenotstand, Vernachlässigung des ländlichen Raumes etwa in der Frage der Mobilität beginnend beim öffentlichen Personennahverkehr bis zu den Steuern und Abgaben auf Treibstoffe seien nur einige Stichworte.

„Freilich mache ich mich mit solchen Themen nicht beliebt“, sagt Rech. Er findet aber, dass man Berufspolitikern nicht nur auf die Schulter klopfen sollte, sondern auch auf die Finger schauen müsse.

Rech hatte sogar über den Bürgerbeauftragten des Freistaates Thüringen, Kurt Herzberg, versucht, ein persönliches Gespräch mit Weiler zu bekommen. Doch nicht einmal dem Volksanwalt gelang es, für den Laskauer einen Termin bei seinem Bundestagsabgeordneten zu organisieren. Weiler habe „kein Interesse an einem weiteren Gespräch“ mit Rech, heißt es in einem Schreiben Herzbergs an den 58-Jährigen.

Der Parlamentarier ließ Rech über den Bürgerbeauftragten ausrichten, dass er seine Anliegen schriftlich einreichen möge. Rech habe verschiedene Wahlkreismitarbeiter Weilers gegeneinander ausgespielt und Herzberg nicht die ganze Wahrheit erzählt, sagt Weiß dazu. Rech findet hingegen, dass sich Weiler vor Verantwortung drücke.

Weiler verspricht regelmäßige Sprechstunden

Weiß sagt, dass Rech mehrfach nicht nur telefonische, sondern auch persönliche Termine in Milda angeboten worden seien, wo Weiler immer dienstags seinem Job als ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde im Saale-Holzland nachgehe. Rech fragt sich hingegen, wofür der Steuerzahler ein Bundestagsabgeordnetenbüro in Pößneck finanziere – nur für Weilers PR-Termine?

Weiß hat den Eindruck, dass es Rechs einziges Ziel sei, Weiler vorzuführen. Rech sagt, dass es beim Weilerschen Umgang mit anspruchsvollen Wählern kein Wunder sei, dass sich Menschen von Volksparteien abwenden würden.

Warum gibt es denn im Pößnecker Wahlkreisbüro eigentlich keine regelmäßigen Weiler-Sprechstunden wie in Milda? „Mangels Nachfrage“, antwortet Weiß. „Wenn überhaupt Leute gekommen sind, dann waren es immer dieselben, um die immer gleichen Dinge zu diskutieren“, sagt Weilers Wahlkreismitarbeiter. Er organisiere lieber Gespräche bei echtem Bedarf und da sei sein Chef sehr flexibel. Für manches Anliegen reiche auch der telefonische Kontakt mit dem Bundestagsabgeordneten.

Als alle Gespräche für diesen Bericht geführt waren, ruft Weiß noch einmal zurück. Er kündigt an, dass Weiler künftig vier Mal pro Jahr Sprechstunden in Pößneck abhalten werde. Der erste Termin finde in der Woche nach Ostern, am 16. April, von 13 bis 17 Uhr statt.