Vom Orla- ins Saaletal wandern

Pößneck. Die Wanderfreunde Pößneck sind wieder am Samstag, 9. Juli, unterwegs.

Die Wanderfreunde Pößneck sind am Samstag, 9. Juli, „Vom Orlatal ins Saaletal“ unterwegs, wie es das Motto des nächsten Ausflugs verrät. Die ausgewählte Wanderstrecke führt konkret von Herschdorf über die Kienbäume, Uhlstädt, Oberkrossen und die Ruine Töpfersdorf nach Herschdorf zurück. Es soll eine Strecke von etwa 19 Kilometern bewältigt werden.

Treffpunkt ist am Sonnabend um 8.15 Uhr an der Shedhalle in Pößneck oder um 8.30 Uhr an der Kirche in Herschdorf. Anmeldungen zwecks Bildung von Fahrgemeinschaften nimmt Bärbel Kühn unter Telefon 03647/41 87 25 entgegen. „Gäste sind willkommen“, teilt sie zur nächsten Tour noch mit.