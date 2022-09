Mit Maisbrei (neudeutsch: Polenta) und etwas Rahm wie in dieser Restaurant-Variante schmecken die rumänischen Krautwickel am besten. Kostproben gibt es am Samstag ab 14 Uhr zum Städtepartnerschaftstreffen auf dem Pößnecker Marktplatz.

Von Borschtsch über Krautwickel bis Champagner: Kulinarisches Städtepartnerschaftstreffen am Samstag in Pößneck

Wenn Bürgermeister Michael Modde (parteilos) von den kulinarischen Spezialitäten erzählt, die am Samstag ab 14 Uhr zum Städtepartnerschaftstreffen auf dem Pößnecker Marktplatz verkostet werden können, wird es einem wässrig im Mund. „Die Freunde aus Chateau-Thierry in Frankreich bringen Champagner und Käse mit“, erzählt er. Für deutsche Spezialitäten würden die Partnerstädte Forchheim und Mosbach, aber auch das Bistro Am Markt mit bodenständigen Detschern verantwortlich zeichnen. Am Stand der neuen rumänischen Partnerstadt Topoloveni werde er sich die Krautwickel nicht entgehen lassen. Und ukrainische Mitbürger werden Borschtsch reichen. „Einfach vorbei kommen und unsere Welt von ihren leckeren Seiten kennenlernen!“, sagt Modde.

Etwas fürs Auge und Ohr werde das Bühnenprogramm sein, welches vom Freizeitzentrum Pößneck mit einer „Getanzten Weltreise von Minnie & Maxie“, einer Folkloregruppe aus Topoloveni und wiederum Ukrainern bestritten wird. Zu Mitmachaktionen für Kinder lädt auch die Jugendfeuerwehr ein.

Geschäfte bis 18 Uhr geöffnet, am Abend gleich zwei Fass Freibier

Etliche Geschäfte im Stadtzentrum werden am Samstag bis 18 Uhr geöffnet sein. Und wer noch nie im Stadtmuseum war – am Samstag kann es bis 17 Uhr bei freiem Eintritt besucht werden. Zudem steht die Tür der Kulturstube mit der großen Franz-Huth-Ausstellung offen.

Modde hofft, dass die Pößnecker die Gelegenheit nutzen, um mit den Gästen aus den Partnerstädten ins Gespräch zu kommen. Lediglich Bytom Odrzanski werde wegen organisatorischer Probleme auf polnischer Seite nicht vertreten sein, aber aufgeschoben sei nicht aufgehoben.

Am Abend zur Pößnecker Kneipentour werden vor dem Ratskeller gleich zwei Freibierfässer angestochen – eines mit Rosenpils und eines mit Forchheimer Gebräu. Dem Anstich um 20 Uhr durch die Stadtoberhäupter wird die Forchheimer Bierkönigin Melanie Lucius royalen Glanz verleihen.