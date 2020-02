Die Karnevalgesellschaft Duhlendorf besucht am Montag die Schillerschule in Neustadt.

Neustadt. Karnevalgesellschaft Duhlendorf besucht am Morgen vor dem Närrischen Tauziehen soziale Einrichtungen in der Stadt

Von Kinderlachen und Wettkampfmühen in Neustadt

Wenn es um 11 Uhr auf dem Marktplatz in Neustadt zum Kräftemessen beim Närrischen Tauziehen (ge)wichtiger Leute kommt, ist der Tag der Karnevalgesellschaft Duhlendorf schon mehrere Stunden alt, denn eine Runde durch die Stadt liegt bereits hinter den Narren. Elferrat, Prinzenpaar und -garde sowie Funken- und Juniorengarde machen sich traditionell am Rosenmontag auf zum Betriebsbesuch und gehen auf Stippvisite in den sozialen Einrichtungen der Stadt. Für die Duhlendorfer eine Herzensangelegenheit. „Das ist ein Dankeschön der Karnevalgesellschaft an die Einrichtungen, die uns nach ihren Möglichkeiten unterstützen. In Neustadt geht das alles Hand in Hand“, weiß Vizepräsident Jan Müller.

Bereits kurz nach 7 Uhr am Morgen startet der Bus in Richtung Gewerbegebiet Molbitz zur Firma Fischbach-Sicherheitstechnik und Elektro GmbH. „Schön, dass ihr der Einladung gefolgt seid“, begrüßt Jens Fischbach die Duhlendorfer, die quasi ein Heimspiel haben, ist der Chef doch selbst seit 25 Jahren Mitglied im Verein. Nach einer Stärkung bedanken sich die Karnevalisten mit Auftritten der Funken- und Juniorengarde sowie mit Urkunde und Orden der aktuellen Session für den herzlichen Empfang. Begeistert in Kindergärten und Schulen empfangen Toller Empfang im Kindergarten Gänseblümchen. Foto: Theresa Wahl Nach dem gelungenen Auftakt am Rosenmontag geht es in Richtung Kindergärten weiter. Während ein Teil der Truppe die Awo-Kindertagesstätte Kleine Strolche besucht, ist der andere Teil in der DRK-Kindertagesstätte Gänseblümchen unterwegs. Dort wird die Ankunft der Narren bereits sehnsüchtig erwartet. Die Kleinen begrüßen die Karnevalgesellschaft in bunten Kostümen und beweisen, dass sie den Schlachtruf des Vereins nur zu gut kennen. Mehrfach schallt ein ohrenbetäubendes „Duhlendorf Krah“ durch die Einrichtung. Begeistert verfolgen die Jüngsten den Marsch der Funkengarde, bevor sie sich selbst mit gleich mehreren Überraschungen bedanken. Für das Prinzenpaar Jane I. und Felix I. gibt es ein selbstgebasteltes Geschenk, außerdem führen die Kleinen ein Tanz zum Titel „Cordula Grün“ auf und singen das Lied „Ich kenne einen Cowboy“. Freudig aufgenommen werden die Narren wenig später auch im Jugendclub An’ne Bahnschien von den Mädchen und Jungen der Awo-Schloss-Schule, die die Narren ebenfalls farbenfroh verkleidet empfangen. Nach dem Auftritt der Funkengarde, der mit reichlich Beifall vom jungen Publikum belohnt wird, sind die Narren und Kinder gemeinsam beim Singspiel „Laurentia“ sportlich und mit sichtlich Spaß bei der Sache. Auch die Schloss-Schüler lassen die Duhlendorfer nicht mir leeren Händen gehen und überreichen ein selbstgemaltes Plakat an das Prinzenpaar. 42. Närrisches Tauziehen auf dem Neustädter Marktplatz. Foto: Theresa Wahl Ein buntes Faschingsfest feiert die Karnevalgesellschaft auch mit den Kindern der Grundschule Friedrich Schiller. Bejubelt werden Auftritte der Floh- und Juniorengarde sowie der Gruppe Melange, eifrig wird bei „Laurentia“ mitgemacht. Und am liebsten hätte man die Karnevalisten gar nicht wieder ziehen lassen, denn die werden mit Umarmungen und Abklatschen verabschiedet und wie Popstars gefeiert. Am Seil geht es um jeden Zentimeter So gerne die Duhlendorfer sicher noch geblieben wären, müssen sie die Grundschüler dennoch gen Marktplatz verlassen, denn dort wartet bereits die nächste große Bühne auf sie. Zahlreiche Zuschauer sind auch in diesem Jahr wieder gekommen, um den kräftezehrenden Wettkampf am Seil zu sehen – sie sollen auch bei der 42. Auflage Närrischen Tauziehens nicht enttäuscht werden. Es wird ordentlich etwas fürs Auge geboten. Die Männer-, Frauen- und Mixed-Teams liefern sich spannende Duelle, es wird sich nichts geschenkt, jeder Zentimeter hart umkämpft. Entgegengehalten was geht – das ist manchmal mehr, manchmal weniger. Am Ende jubeln bei Männern und Frauen die Mexicaner aus Dreitzsch, den Mixed-Wettbewerb entscheidet der Rödersdorfer Kirmesverein für sich. Alle drei Mannschaften konnten damit erneut bis oben aufs Treppchen klettern.