Von Pößneck nach New York

Pößneck. Neue Aufgabe für Christof Ludwig, Geschäftsführer der GGP Media GmbH mit Standort in Pößneck, als CEO bei Bertelsmann in New York

Die GGP Media GmbH, der mit etwa 800 Beschäftigten größte Betrieb in Pößneck, hat zurzeit keinen unmittelbaren Standortgeschäftsführer. Christof Ludwig, der den Betrieb seit 2009 leitete, ist Anfang des Monats für den Bertelsmannkonzern in die USA gewechselt. Geschäftsführer der Pößnecker Großdruckerei sind zunächst Dirk Kemmerer und Ulrich Cordes, die auch an der Spitze des Teilkonzerns Bertelsmann Printing Group mit Sitz in Gütersloh stehen.