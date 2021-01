Von Tupperware bis zum Sexspielzeug

Pößneck/Oettersdorf. In den Wohnzimmern des Saale-Orla-Kreises treffen sich Mädelsrunden zu Beratungsabenden. Aber wie ist das in der Corona-Zeit?

Zu Tupper-Partys treffen sich nur altbackene Hausfrauen – so zumindest der Ruf der Verkaufsveranstaltung für Vorratsdosen aller Art. Doch weit gefehlt. In der Tat ist es im Landkreis seit einigen Jahren ein echter Freizeittrend auch unter Frauen ab 20, sich die Freundinnen zu einem gemütlichen Abend einzuladen, gemeinsam Schnittchen und Sektchen zu genießen und dabei zu hören, was die Beraterin so alles empfiehlt – von bereits genannter Tupperware über Putzmittel bis hin zu Sexspielzeugen.

„Ich war bereits zu Abenden eingeladen, bei denen Schmuck, Kosmetik und der Thermomix vorgestellt wurden“, erzählt Maxi Rueß aus Ranis. Vor zehn Jahren, schätzt sie, muss sie das erste Mal dabei gewesen sein. Für die 27-Jährige steht vor allem der Spaß im Vordergrund. „Aber eine Kleinigkeit habe ich doch auch immer gefunden, die mir gefallen hat und die ich bestellt habe“, ergänzt sie.

Virtuelle Partys via WhatsApp

Durch die aktuellen Corona-Beschränkungen sind diese gemütlichen Zusammenkünfte derzeit nicht möglich. Komplett verzichten müssen die Beraterinnen und ihre Kundinnen aber nicht. Wie so viele andere Lebensbereiche werden auch die Partys jetzt virtuell gestaltet. Carolin Raithel aus Oettersdorf hat neulich zu einer „Putzparty“ eingeladen. „Die Beraterin hat ihre Reinigungsprodukte mit Videos in einer WhatsApp-Gruppe vorgestellt“, erklärt die 32-Jährige. Jeder habe die Möglichkeit gehabt, sich die Videos über drei Tage lang anzusehen und dann zu entscheiden, was er gern bestellen möchte.

Von der Gastgeberin zur Beraterin in Oettersdorf

„Natürlich ist es spaßiger, wenn man auf der Couch zusammensitzt und alles anfassen und ausprobieren kann“, findet Carolin Raithel, die unter anderem auch schon bei einer sogenannten „Dildoparty“ oder einem Thermomix-Abend dabei war. „Gerade, wenn man kleine Kinder hat, ist es aber praktisch, sich die Zeit zum Anschauen frei einteilen zu können“, weiß die Mutter zweier Töchter. Da sie gerade in Elternzeit ist, hat sie kürzlich außerdem das Beraterinnen-Dasein für sich entdeckt und will künftig nebenberuflich Kosmetik- und Gesundheitsprodukte anbieten, um sich ein wenig dazu zu verdienen.

„Über eine Bekannte bin ich auf die Marke LR gestoßen und dachte mir, das könnte ich auch probieren“, erzählt sie. „Man benötigt dafür keine Ausbildung, es gibt kostenlose Schulungen, ich stehe nirgendwo unter Vertrag, ich kann individuell gestalten, wie ich die Arbeit angehen möchte und mir mit anderen Interessierten ein Netzwerk schaffen“, erklärt sie, welche Vorteile sie sieht. Für den Anfang wolle sie auch Video-Veranstaltungen anbieten, alles andere werde sich entwickeln. „Zwei Partys in der Woche wäre eine gute Sache“, benennt sie ihr vorläufiges Ziel.

Bereits seit drei Jahren als Beraterin für den Kerzen-Anbieter „Partylite“ tätig ist die Pößneckerin Martina Höfner. „Ich verdiene mir mit meiner Sucht nebenbei etwas Geld“, drückt sie es scherzhaft aus. Auf einem Weihnachtsmarkt hatte sie die Marke für sich wiederentdeckt und war dann über eine Art Praktikum in den Vertrieb eingestiegen. „Die Resonanz in meinem Bekanntenkreis war sehr groß und mittlerweile bin ich ziemlich erfolgreich“, sagt sie die 39-Jährige stolz. Sogar ein kleines Team habe sie bereits unter sich.

Freie Arbeitszeiteinteilung für junge Mutter attraktiv

Wenn gerade nicht Corona ist, ist sie Beraterin bei „Mädelsrunden“ im Saale-Orla-Kreis, aber auch in Oberfranken, wo sie eigentlich herstammt. Vor Ort hat sie dann immer all die Produkte dabei, hinter denen sie selbst zu 100 Prozent steht. „Wovon ich nicht überzeugt bin, das biete ich den Mädels auch nicht an“, sagt sie. Dass sie dazu nicht gezwungen ist, rechnet sie „Partylite“ hoch an. Auch, dass sie keine Mindestumsätze bringen muss und sich ihre Arbeitszeit frei einteilen kann, macht die Tätigkeit für sie interessant. Als Mutter eines dreijährigen Sohnes und einer Tochter in der Pubertät schätzt sie letzteres sehr. Noch ist ihre Berater-Tätigkeit ein Nebenjob, eigentlich arbeitet Martina Höfner als Friseurin. Doch ihr Traum wäre es, in näherer Zukunft hauptberuflich einzusteigen. Zwischenzeitlich ist sie auch auf virtuelle Partys umgestiegen. „Die Videos drehe ich an meinem Küchentisch, denn alles soll so authentisch wie möglich sein“ sagt sie schmunzelnd. Sie stellt immer zunächst sich und anschließend die Produkte vor. Kleine Aktionen wie eine Tombola gehören bei ihr auch dazu. Dann lasse sie immer etwa fünf Tage Zeit, bis die Bestellungen abgegeben werden sollen. Das klappe erstaunlich gut.

„Es ist verrückt – obwohl die Leute unsere Duftkerzen ja via Handy nicht riechen können, sind meine Umsätze teilweise besser“, erzählt sie. Aber trotzdem freut sie sich darauf, bald wieder in den Wohnzimmern ihrer Mädelstruppen zu sitzen. „Miteinander zu schwatzen ist dann doch immer noch mal was anderes“, findet sie. Gleiches gilt auch für Maxi Rueß. Sie hat kürzlich an einer Online-Tupperparty teilgenommen und kann diesem Prinzip nicht viel abgewinnen. „Ich habe es als anstrengend empfunden, ständig Nachrichten zu erhalten“, berichtet sie. Von der Arbeit zu kommen und dann erst einmal viel Zeit aufwenden zu müssen, um nachzuholen, was zwischenzeitlich in der WhatsApp-Gruppe passiert ist, macht ihr nicht so viel Freude. Da nehme sie sich lieber einen Abend Zeit und verbringe ein paar lustige Stunden mit ihren Freundinnen, wenn es wieder möglich sei.