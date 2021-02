Stadtmarketing-Chef Nils Leucht macht sich ein Bild der Baumfällungen auf dem Gelände des Bades am Wald.

Vorarbeiten im Pößnecker Bad am Wald

In den vergangenen Wochen wurden auf dem Gelände des Bades am Wald in Pößneck-Nord mehrere Bäume gefällt. Entsprechende Hinweise bestätigte Nils Leucht, Geschäftsführer der bäderbetreibenden kommunalen Stadtmarketing Pößneck GmbH (SMP), auf Nachfrage. Diesen Verkehrssicherungs- und Baufeldfreimachungsarbeiten, die von einer Fachfirma vorgenommen worden seien, sollen ab 1. März weitere kleinere bauvorbereitende Tätigkeiten mit SMP-eigenen Mitarbeitern folgen, die hierfür aus der Kurzarbeit zurückgeholt werden.