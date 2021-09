Vorfahrt nicht beachtet: Zwei Verletzte in Pößneck

Pößneck. Aufgrund eines Vorfahrtfehlers kam es in Pößneck an einer Kreuzung zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Ein 20-Jähriger befuhr am Mittwoch gegen 18:40 Uhr die Saalfelder Straße in Richtung Breite Straße in Pößneck. An der Kreuzung zur Straße des Friedens missachtete der Fahrer einen Vorfahrt berechtigten Ford und stieß frontal gegen dessen Fahrerseite.

Bei dem Unfall verletzten sich der Verursacher sowie dessen 16-jährige Beifahrerin. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.