Vorwurf der Kindeswohlgefährdung: Bildungsministerium gibt im Streit mit Nimritz nicht nach

Der Freistaat Thüringen vertreten durch das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS) gibt in seiner Auseinandersetzung mit der Gemeinde Nimritz beziehungsweise mit der kommunalen Kindertagesstätte Zwergenland nicht nach.

So hat das Land Rechtsmittel gegen das Urteil des Verwaltungsgerichtes (VG) Gera vom 13. Dezember des vergangenen Jahres eingelegt, wonach es nicht rechtens war, der Erzieherin N. am 3. Juni 2019 die Tätigkeit zu untersagen.

Die 6. Kammer des Verwaltungsgerichtes hatte nach dem zeit- und kostenaufwendigen erstinstanzlichen Verfahren gar keine Berufung zugelassen. Das Ministerium hat trotzdem die Zulassung der Berufung beantragt. Das bestätigte auf Nachfrage Bernd Amelung, Pressesprecher des Verwaltungsgerichtes.

Über die Zulassung der Berufung wird das Thüringer Oberverwaltungsgericht (OVG) Weimar entscheiden. Bis es zu einem Beschluss kommt, könnte es „schon noch ein paar Wochen“ dauern, so Amelung.

Allein das Ministerium hat bis Mitte April Zeit, seinen Antrag zu begründen. Darauf dürfen dann die Rechtsanwälte der Erzieherin und der Gemeinde reagieren. Erst wenn alle Papiere vorliegen, werden in Weimar die Argumente abgewogen.

Verteidiger fragen sich, was das Ministerium eigentlich will

„Haben wir nicht alle gerade Wichtigeres zu tun?“, fragt sich Rechtsanwalt Arne Dorow, der die Erzieherin vertritt. „Was will das Ministerium mit dem Antrag auf Zulassung der Berufung eigentlich beweisen? Das Verwaltungsgericht Gera hat sich sehr viel Mühe gegeben und was es festgestellt hat, wird nie im Leben dazu führen, dass die Tätigkeitsuntersagung gegen meine Mandantin wieder wirksam wird“, so der Jurist.

Die Dinge seien so klar, dass ein privater Mandant, der alles aus der eigenen Tasche bezahlen müsste, nie Rechtsmittel gegen das Urteil des Verwaltungsgerichtes Gera eingelegt hätte, ist sich Dorow sicher.

„Ich hab‘s gewusst!“, reagierte Rechtsanwältin Sabine Kraft-Zörcher, die die Gemeinde vertritt. „Es geht hier nicht mehr um die Sache. Das Verwaltungsgericht Gera hat doch jedes Detail hinterfragt und klar festgestellt, dass die Tätigkeitsuntersagung eine überzogene Maßnahme des Ministeriums war.“

Kraft-Zörcher geht einmal mehr davon aus, dass das Ministerium einen ideologischen Kampf in einem gesellschaftlichen Bereich führe, der von der Methodenvielfalt lebe. „Die theoretische Debatte, die offenbar beabsichtigt ist, blendet den praktischen Alltag in der Kleinkinderziehung völlig aus“, resümierte sie.

Ministerium will den Rechtsweg ausschöpfen

„Es trifft zu, dass das TMBJS eine in Teilen abweichende Rechtsauffassung als das Verwaltungsgericht Gera vertritt“, teilte Ministeriums-Pressesprecher Felix Knothe auf Anfrage mit. Der Behörde zufolge, habe das VG in seinem Urteil sehr wohl „ebenfalls erhebliche Kindeswohlgefährdungen festgestellt“.

Daher wird, den Rechtsweg ausschöpfend, eine obergerichtliche Klärung angestrebt. „Das geschieht in Wahrnehmung der Verantwortung, die das Ministerium als Aufsichtsbehörde in diesem Fall hat, und im Interesse der betroffenen Kinder.“

Nach Kindeswohlgefährdungsvorwürfen, die vor ziemlich genau einem Jahr gegen ursprünglich zwei Erzieherinnen des Nimritzer Zwergenlandes aufkamen, hat das Ministerium die beiden Frauen am 3. Juni 2019 suspendiert.

Dagegen hatten sie zusammen mit der Gemeinde vor dem Verwaltungsgericht geklagt. Dieses hatte schon Früh im Verfahren, mit einem Beschluss vom 11. Juli 2019, die Tätigkeitsuntersagung gegen N. aufgehoben, weil die Maßnahme rechtswidrig beziehungsweise unverhältnismäßig gewesen sei. Seither durfte N. ihrer Arbeit wieder nachgehen.

Dagegen hatte das Ministerium beim Oberverwaltungsgericht Beschwerde eingelegt. Das OVG wiederum hat die Beschwerde des Ministeriums am 26. September per Beschluss zurückgewiesen, damit also schon einmal die Ostthüringer Sicht der Dinge in Sachen N. und Nimritz bestätigt.

Die zweite Erzieherin hatte ihre Klage gegen ihre Tätigkeitsuntersagung am 13. Dezember 2019 kurz vor dem Urteil zurückgezogen. Im Einvernehmen mit der Gemeinde hat sie ihr Arbeitsverhältnis in der Kindertagesstätte beendet.

Nimritzer Kindergarten ist zurzeit geschlossen

Das Verwaltungsgericht Gera hatte sich ein halbes Jahr mit der Angelegenheit beschäftigt und insgesamt 21 Zeugen mitunter stundenlang gehört.

Der Elternbeirat des Zwergenlandes hatte beiden Erzieherinnen von Anfang an den Rücken gestärkt und die Solidarität mit einer überregional Aufsehen erregenden Demo in Nimritz sowie im Gerichtssaal bekundet. Sowohl Unterstützer der beiden Erzieherinnen als auch Kritikerinnen hatten vor Gericht zu Protokoll gegeben, bedroht worden zu sein.

Der Nimritzer Kindergarten ist zurzeit geschlossen. Allerdings nur wegen Corona.

