Warum ein Ladendiebstahl in Pößneck folgenlos bleibt

Pößneck. Der Strafrichter des Amtsgerichtes Pößneck beschäftigt sich mit einem jahreszeittypischen Delikt.

Im Advent ist Saison für die verschiedensten erfreulichen Dinge, aber auch für unerfreuliche wie der Weihnachtsbaumdiebstahl. Während die Polizeiinspektion Saale-Orla in diesem Winter noch keine Anzeigen dieser Art gemeldet hat, war das Amtsgericht Pößneck am Montag mit einem Fall aus dem vergangenen Jahr beschäftigt.

So saß eine 36-jährige Frau im Strafgerichtssaal auf der Anklagebank, weil sie kurz vor Weihnachten 2021 im Freitagabendseinkaufsstress einen Christbaum aus dem Eingangsbereich des Pößnecker Kauflandes einfach an sich genommen und weggeschleppt haben soll. Das Diebesgut soll keine fünfzehn Euro wert gewesen sein.

Die Pößneckerin bestritt den angeklagten Ladendiebstahl. Ja, sie sei im Supermarkt gewesen, sagte sie. Aber nur um – in dieser Reihenfolge – „Bier und Essen“ einzukaufen.

Eine als Zeugin geladene Ladendetektivin erläuterte, dass die 36-Jährige im Kaufland „optisch bekannt“ sei. „Es gibt Leute, die kennt man halt, auch wenn man sie nicht kennt“, plauderte die Sicherheitsdienstleisterin aus dem Nähkästchen. Nur den Weihnachtsbaumklau selbst hatte sie nicht gesehen, wie sie einräumte. Vielmehr habe man umgehend nach dem Diebstahlhinweis einer Kundin reagiert, und zwar so schnell, dass die 36-Jährige noch auf dem Kauflandparkplatz ausfindig gemacht werden konnte – allerdings ohne Baum. Und auch ohne Begleiter – der, so wurde es vermutet, das Diebesgut weggebracht haben soll. Die unmittelbare Zeugin des Diebstahls konnte das Gericht nicht befragen – es hatte niemand daran gedacht, die Kundin um ihre Kontaktdaten zu bitten und diese zu notieren.

So blieb der Vertreterin der Staatsanwaltschaft Gera nichts weiter übrig, als mangels eindeutiger Diebstahlsbeweise den Freispruch für die 36-Jährige zu beantragen. Richter Jürgen Leitloff gab dem mit seinem Urteil statt und merkte an, dass er es „nicht wirklich nachvollziehen“ könne, dass es bei einem Sachverhalt mit so dünner Beweislage zu einem Vorgang gekommen ist. Nicht nur das Kaufland bleibt auf ihrem Schaden sitzen, die Kosten des Verfahrens bleiben an der Staatskasse hängen. Das Urteil ist rechtskräftig.