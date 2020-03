Dieses Bild bot sich am Montag am Gamsenteich in Neustadt.

Neustadt. Aus dem Gamsenteich in Neustadt ist am Montag Wasser entwichen. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Montag am Gamsenteich in Neustadt gekommen. Grund war überlaufendes Wasser.

„Ich habe gegen 7.15 Uhr einen Anruf von Bürgermeister Ralf Weiße erhalten, dass der Gamsenteich überläuft“, erklärte Marco Hain, amtierender Stadtbrandmeister von Neustadt, auf Anfrage. Offenbar war der Abfluss des Teiches verstopft, so dass mehr Wasser zu- als ablief. Infolgedessen trat das Wasser über die Mauer beziehungsweise drückte durch diese hindurch und lief die Straße hinunter. Aufgrund der Minusgrade gefror das Wasser und die Straße wurde spiegelglatt. 400 Kubikmeter Wasser abgepumpt Nach dem Hilferuf des Bürgermeisters begab sich Marco Hain gemeinsam mit einem weiteren Kameraden der Neustädter Wehr zum Gamsenteich. „Wir haben zwei Tauchpumpen eingesetzt und über etwa drei Stunden hinweg insgesamt rund 400 Kubikmeter Wasser abgepumpt“, gab der Stadtbrandmeister an. Darüber hinaus stoppte die städtische Dienstleistungsgesellschaft den weiteren Zulauf von Wasser in den Teich. Die genaue Ursache für die Verstopfung des Abflusses konnte am Montag noch nicht ausgemacht werden. „Der Ablauf muss in den nächsten Tagen noch gereinigt, gegebenenfalls auch aufgegraben werden. Außerdem muss geprüft werden, wie standhaft die Mauer noch ist“, so Stadtbrandmeister Marco Hain abschließend.