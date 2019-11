Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wegweisende Beschilderung für Pößneck

Seit Mittwoch werden Touristen und Einheimische mittels brauner Beschilderung auf der Bundesstraße 281 an der Einmündung Straße des Friedens auf Sehenswürdigkeiten hingewiesen. Damit will Pößneck auf sein sehenswertes historisches Stadtzentrum, das Stadtmuseum 642 und Zechsteinriff Altenburg aufmerksam machen. An fünf von sieben Standorten entlang der Straße des Friedens bis zum Parkplatz unter dem Pößnecker Hausberg werden die Interessierten mit den Wegweisern zum geologisch einmaligen Zechsteinriff geleitet. An zwei Orten sind Hinweise zur Altstadt und zum Museum zu finden. Erstmals sind die sogenannten touristischen Unterrichtungstafeln, wie sie offiziell heißen, in der Stadt an der Kotschau zu finden. Diese sind Teil des Marketingkonzepts von Pößneck, welches auch darauf abzielt, das Zechsteinsystem zwischen Könitz und Neustadt touristisch weiter zu entwickeln.

Weitere Schilder warten auf ihre Montage.. Foto: Marcus Cislak

Das Team um den Niederlassungsleiter der Verkehrsleittechnik Jahn, Sven Nawar, montierte die 14 Hinweisschilder im Stadtgebiet. Die Firma erhielt den Auftrag von der Stadt. „Insgesamt sind 8000 Euro für die Maßnahme ausgegeben worden“, sagt der Pößnecker Ordnungsamtsleiter Andreas Blümel. Die Investition in die touristische Vermarktung beinhaltete auch die Errichtung der zum Teil noch nicht vorhandenen Fundamente und Stangen, an denen die Schilder verschraubt sind.

Zusätzlich fehle noch ein Schautafel unterhalb der Altenburg, die die inhaltliche Verbindung zu den von den Altenburgfreunden bereits aufgestellten Wegweisern am und auf dem Berg herstelle, so Blümel. Der Text für die Tafel werde derzeit noch erarbeitet. Ab kommendem Jahr solle dann überblicksartig erläutert werden, was ein Zechsteinriff ist und das Gebiet als Überblickskarte zeigen. Unklar sei, an welchem Standort die Tafel aufgestellt werde. „Aber spätestens im Sommer 2020 wird die Maßnahme umgesetzt sein“, kündigt der Ordnungsamtsleiter der Stadt Pößneck an.

Seit zwei Jahren plant die Stadt die Beschilderung. Man habe unterschiedliche Institutionen anfragen müssen auf dem Weg zur Umsetzung. So waren unter anderem Abstimmungen mit dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, der Thüringer Tourismus GmbH und dem Landesverwaltungsamt notwendig.