Weiberkram & Männersache in Triptis

Im Museum Haus Schwandke in Triptis eröffnet am Sonntag, 17. November, eine neue Sonderausstellung, die den Blick der Besucher auf die Entwicklung geschlechterspezifischer Klischees lenkt. Über die Exponate der besonderen Schau unter dem Titel „Weiberkram & Männersache“ mag Jan Wißgott vom Kulturamt der Stadt vorab eigentlich gar nicht so viel verraten. Nur so viel: „Wir haben versucht, Ausstellungsgegenstände zu versammeln, in denen sich die Besucher wiederfinden.“ Es finde sich Historisches – mal 60, mal 10 Jahre alt. Stets gehe es darum, was sich mit der Zeit so alles in Sachen typischer Geschlechterrollen verändert habe. Von Hobbys über Alltagserscheinungen bis hin zum Geschenkverhalten zwischen Mann und Frau. Bei manchem Objekt würden die Besucher sicher feststellen: „Ach du meine Güte, das hatte ich auch oder das ging mir auch einmal so.“ Die Eröffnung der Sonderausstellung findet am Sonntag um 18 Uhr statt. Fortan ist ein Besuch zu den üblichen Öffnungszeiten des Hauses möglich.

Museum Haus Schwandke, Alte Neustädter Straße 2, Triptis