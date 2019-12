Advent Weihnachtliche Burgfreuden am Wochenende in Ranis

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtliche Burgfreuden am Wochenende in Ranis

Am zweiten Adventswochenende lockt der Weihnachtsmarkt auf Burg Ranis die Freunde besinnlicher Gemütlichkeit, mittelalterlichen Ambientes und natürlich des Glühweins in die Burgstadt. Am 7. und 8. Dezember finden sich im Burghof stets ab 13 Uhr weihnachtliche Stände mit Anbietern aus nah und fern.

Laut der Ankündigung bieten diese Weihnachtsschmuck, Spielwaren, Keramik, Wolle oder auch Bücher an. Seifen, Antiquarisches und Korbwaren erweitern das Angebot. „Für Schmackhaftes ist gesorgt“, heißt es weiter: Räucherkäse, Deftiges vom Strauß, Waffeln, Crêpes und Kaffeespezialitäten sind hier exemplarisch zu nennen.

Für die romantische Stimmung auf der Burg zeichnen demnach die Firma Elektro Kirchner Ranis und DJ Nico verantwortlich. Mit Geschichten und Zauberei soll „Jarimo“ für Staunen und Lachen sorgen. Die Grundschule Ranis zeigt am Sonntag ein Weihnachtsprogramm und eine Märchenerzählerin der Burgfreunde liest an beiden Tagen in der Märchenstube im Museum.

Ebenfalls an beiden Tagen wird die Eröffnung des Weihnachtsmarkt-Programms jeweils um 13.30 Uhr von den Spielleuten Heinz und Iris begleitet. Der Titel „Keine Feier ohne Leier“ erlaubt hier bereits einen Ausblick auf klangvolle Darbietungen. Stets um 16 Uhr wird der Weihnachtsmann den kleinen und großen Besuchern der Burg einen Besuch abstatten. Viele Programmpunkte werden im Verlauf des Wochenendes mehrfach wiederholt, damit sich die Besucher zu unterschiedlichen Zeiten daran erfreuen können. Daniel an Friends haben weihnachtliche Klänge vorbereitet und am Samstag und am Sonntag gibt es zum Abschluss jeweils eine Feuershow mit „Jarimo“.

Den Ausklang bildet am Sonntagabend das Adventsblasen des Posaunenchors der evangelisch-lutherischen Kirche Unterwellenborn.

Das Programm im Einzelnen findet sich etwa auf der Internetseite des Museums Burg Ranis unter www.museum-ranis.de