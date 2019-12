Kleindembach. Die Veranstaltung am Samstag in Kleindembach hatte viel Zuspruch

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtsmann mit sportlichem Auftritt beim Pyramidenfest in Kleindembach

Der Besuch des Weihnachtsmannes ist der immer wieder mit Spannung erwartete Höhepunkt des Pyramidenfestes in Kleindembach, das in jedem Jahr am Samstag vor dem ersten Advent vom örtlichen Feuerwehrverein ausgerichtet wird. Nicht zuletzt, weil bis zum Schluss geheim gehalten wird, wie der Mann mit dem Rauschebart das Fest erreichen wird. In diesem Jahr wurde es ein besonders sportlicher Auftritt, denn der Weihnachtsmann und seine Wichtel kamen auf Motocross-Maschinen angefahren. „Das war der absolute Renner“, sagte Roberto Müller, Vorsitzender des Feuerwehrvereins Kleindembach, und richtete seinen Dank an den Motorsportclub Pößneck, der die Aktion möglich gemacht hatte. Auch ansonsten war die Veranstaltung ein voller Erfolg. „Wir sind sehr zufrieden. Das Fest ist gut besucht, die Stimmung super“, freute sich Roberto Müller.