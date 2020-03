In der Seniorenresidenz in Triptis hat sich ein weiterer Fall bestätigt.

Weitere Fall beim Personal bestätigt: Seniorenresidenz in Triptis bleibt Sorgenkind

Das größte Sorgenkind im Saale-Orla-Kreis sei die Seniorenresidenz der Arbeiterwohlfahrt in Triptis. Das teilt das Landratsamt Saale-Orla-Kreis am Donnerstagvormittag mit. Nach der am Mittwoch vermeldeten Infektion einer Mitarbeiterin der Einrichtung, bestätigte sich nun ein weiterer Fall beim Personal, heißt es. Die Frau habe sich bereits vor Bekanntwerden der ersten Infektion testen lassen, so dass ihr Ergebnis bereits vorliege. Die Abstriche von Personen mit Krankheitssymptomen, die am gestrigen Mittwoch im Seniorenheim genommen wurden, werden inzwischen im Labor ausgewertet. Mit den Befunden ist nicht vor heute Abend zu rechnen. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Live-Blog

Vier neue Infektionen im Saale-Orla-Kreis bestätigt „Es macht einen sehr nachdenklich“, sagte Landrat Thomas Fügmann (CDU) am Donnerstagmorgen im Hinblick auf die aktuelle Situation. Vier neue Infektionen sind für den Saale-Orla-Kreis zu vermelden, drei davon im Orlatal, teilt das Landratsamt mit. Betroffen seien demnach zwei Männer sowie eine Frau. Hinzu kommt der Fall eines Mannes aus dem Oberland, der zwar seinen Hauptwohnsitz im Saale-Orla-Kreis hat, aktuell aber in Baden-Württemberg stationär behandelt wird. Für Rückfragen zum Thema Corona bleiben die Telefone der Bürgerhotline im Landratsamt in Schleiz unter jeweils von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr sowie Sonnabend und Sonntag von 9 bis 13 Uhr erreichbar. Schriftliche Anfragen können via E-Mail an gestellt werden.