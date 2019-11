Welle an Bescheiden sorgt in Pößneck für Aufregung

Pößnecker Grundstückseigentümer haben in den vergangenen Tagen Straßenausbaubeitragsbescheide erhalten. Die Aufregung ist groß, hatte man doch im Hinterkopf, dass diese Kommunalabgabe abgeschafft ist.

Das stimmt. Für neue Straßenbaumaßnahmen, zum Beispiel für die aktuelle Sanierung der mittleren Neustädter Straße, müssen keine Beiträge mehr entrichtet werden, für alte aber schon.

Zurzeit gehen anscheinend thüringenweit solche Bescheide den Bürgern zu und Hintergrund ist wohl ein Rundschreiben des Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales vom 30. September, welches die Gemeinden und Städte mahnt, aktiv zu werden, weil sonst berechtigte Ansprüche verfallen würden. „Zur Vermeidung der Festsetzungsverjährung sind bis Ende dieses Jahres Beitragsbescheide für alle Maßnahmen zu erlassen, bei denen die sachlichen Beitragspflichten bis zum 31. Dezember 2015 entstanden sind“, heißt es in der Unterlage.

Die Anlieger der mittleren Neustädter Straße in Pößneck haben Glück: Die Sanierungsarbeiten sind nicht mehr straßenausbaubeitragspflichtig. Foto: Marius Koity / OTZ

312 Rechnungen binnen weniger Tage

„Unser Handeln entspricht exakt diesem Papier“, sagt der Pößnecker Bürgermeister Michael Modde (parteilos) zur Begründung der aktuellen Welle an Bescheiden. Angefragten Informationen zufolge, hat die Stadt am 4. November insgesamt 312 Rechnungen für folgende sieben Bereiche verschickt: Alexander-Puschkin-Straße, oberer Teil der Bahnhofstraße, Jüdeweiner Straße, Kurzackerstraße, vordere Neustädter Straße, vordere Saalfelder Straße, Scheunenstraße. Mittlerweile hätten auch Grundstückseigentümer aus der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße insgesamt 84 Bescheide von der Stadt erhalten.

Die Stadt Pößneck rechnet hier mit Einnahmen von insgesamt etwa 365.500 Euro. Das sei ein Bruchteil der einstigen Investitionssummen, die sich auf mehr als vier Millionen Euro belaufen, gibt der städtische Bauamtsleiter Frank Bachmann zu verstehen.

Noch im November sollen Bescheide für die Orlamünder Straße rausgehen. Damit seien dann alle Baumaßnahmen abgerechnet, bei welchen die Verjährung gedroht habe.

Im nächsten Jahr sollen noch die Anlieger der Jenaer Straße Post bekommen und in der Neustädter Straße müssten sich die Bürger noch an der neuen Beleuchtung beteiligen. Danach werde sich die Stadt vom Land das Geld holen.

Kleindienst sieht Informationspflichten verletzt

„Modde hat Recht, er muss die Bescheide verschicken“, räumt Straßenausbaubeitragsgegner und Birso/UBV-Stadtrat Wolfgang Kleindienst ein. „Was ich mich aber frage: Ist er denn dazu gezwungen worden?“ Mit anderen Worten hätte die Stadt auch kulant sein können, weil: „Politisch kann man das keinem Menschen mehr erklären.“

In der Sache sieht Kleindienst die Bescheide der Stadt rechtlich angreifbar, weil Informationspflichten nicht erfüllt worden seien. „Die Bürger aus den jetzt betroffenen Straßen hatten keine Gelegenheit, vorher ihre Fragen zu stellen“, so Kleindienst. Modde hätte Einwohnerversammlung einberufen und beispielsweise über die Zusammensetzung der Kosten informieren müssen.

Auch rechne die Stadt Maßnahmen ab, für welche sie unterm Strich keinen Aufwand nachweisen könne, behauptet Kleindienst. Als Beispiel nennt er die Scheunenstraße. Hierfür sei zu den Zeiten der wiederkehrenden Beiträge Geld aus ganz Pößneck-Nord, der damaligen „Abrechnungseinheit“, eingezogen worden. Eigentlich müssten Leute Geld von der Stadt zurück bekommen, findet Kleindienst.

Dem widerspricht Modde: „Wir bereichern uns nicht an den Bürgern.“ Man habe extra ein Büro beschäftigt, dass die günstigste Variante für die Beitragspflichtigen berechnet habe. „Wir müssen auch schlecht gemacht Gesetze des Landes einhalten“, resümiert Modde.

Kleindienst kann über die Straßenausbaubeitragsgesetzgebung von Rot-Rot-Grün auch nur den Kopf schütteln. Seine Sicht der Dinge auf die unmittelbaren Vorgänge in Pößneck will er am Donnerstag, 14. November, in einer „Bürgerversammlung“ in Vater’s Gaststätte darlegen. Beginn ist um 16 Uhr.