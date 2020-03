Weniger Gewerbe in Pößneck

In Pößneck gibt es weniger Gerbeanmeldungen als -abmeldungen. Wir haben mit Nico Schwenke, Sachbearbeiter Gewerbe im Ordnungsamt, darüber gesprochen.

Die kleinsten Firmen sind, wie es heißt, am härtesten von der Corona-Krise betroffen. Gab es denn aus diesem Grund schon Gewerbeabmeldungen?

Ausdrücklich wegen Corona hat es unserer Kenntnis nach bisher keine Abmeldung in unserem Gewerbeamt gegeben. Gewerbetreibende fragen allerdings schon nach, wo und wie sie Hilfe bekommen könnten. Wir verweisen da in der Regel an die Thüringer Aufbaubank, die auf ihrer Internetseite wirklich ausführliches Material zu diesem Thema bereitgestellt hat.

Wie viele Gewerbetreibende gibt es denn in Pößneck und wie ist die Entwicklung?

Aktuell haben wir in Pößneck genau 1030 Gewerbe. Die am stärksten vertretenen Branchen waren Versicherungsmakler und -vertreter mit 41 Anmeldungen, Nagelstudios, Fußpflegerinnen, Kosmetiksalons und Ähnliches mit 29, Fußboden- und Fliesenleger mit 25, Hausmeister mit 22, Friseure mit 19, Imbisse mit 19, Trockenbauer und Ähnliches mit 18 sowie Gas-, Wasser- und Heizungsinstallateure mit 17 Anmeldungen. Im vergangenen Jahr hatten wir 86 An- und 108 Abmeldungen, vor zwei Jahren 75 An- und 85 Abmeldungen. Außerdem gibt es zahlreiche Ummeldungen. Das kommt beispielsweise dann vor, wenn die Tätigkeit erweitert oder geändert wird. Unterm Strich scheint die Zahl der Gewerbetreibenden in Pößneck rückläufig zu sein. Damit weichen wir ein bisschen vom Thüringen-Trend ab. Das Landesamt für Statistik hat erst letzte Woche für 2019 mehr An- als Abmeldungen festgestellt.

Aus welchen Gründen wird ein Gewerbe abgemeldet?

Die Ursachen der Abmeldungen sind sehr verschieden. In den meisten Fällen wird das Geschäft aus wirtschaftlichen oder persönlichen Gründen aufgegeben. Es kommt auch vor, dass Gewerbetreibende wegziehen, die Rechtsform ihres Geschäftes ändern oder dieses verkaufen.