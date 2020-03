Wenn Landwirten des Saale-Orla-Kreises die Arbeiter fehlen

Ausgesprochen kritisch sieht der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Saale-Orla, Gunnar Jungmichel, das dieser Tage wegen des Coronavirus kurzfristig durch das Bundesinnenministerium erlassene Einreiseverbot für Saisonarbeiter aus Osteuropa. „Das kann und das wird für die Landwirtschaft der Region ein Problem darstellen, wenn es so aufrecht erhalten wird“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Agrarprodukte Ludwigshof eG. Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog

Damit meint er nicht nur Saisonarbeiter, denn viele Agrarbetriebe im Saale-Orla-Kreis beschäftigten vor allem in der Tierproduktion Mitarbeiter aus Polen und Rumänien. Wenn diese nach Heimataufenthalten nicht zurückkommen könnten, könne das die betroffenen Unternehmen rasch in Bedrängnis bringen. Die Tierbestände sind auf Pflege und Versorgung angewiesen und Milchkühe können nicht einfach die Produktion einstellen. Jungmichels Betrieb sei zudem beispielsweise im Bereich der Arzneipflanzenproduktion auf Saisonarbeitskräfte angewiesen, die von Mai bis Oktober in der Feldarbeit tätig sind. Zwar würde da das Unkraut zwischen den Reihen maschinell entfernt, aber in den Reihen selbst komme es zwischen den Pflanzen immer noch auf Handarbeit mit der Hacke an.

Hoffnung, dass die Politiksich besinnt

„Ich denke und hoffe, dass man sich aufseiten der Politik in kurzer Zeit besinnen wird“, sagt Gunnar Jungmichel. Im Saale-Orla-Kreis sei man von dem Einreiseverbot vielleicht noch relativ wenig betroffen, in Gegenden wo Obst oder Gemüse angebaut werde, sei die Lage um so dringlicher. „Eine Ernte kann man nicht wiederholen. Das ist anders, als wenn VW in Zwickau die Bänder für eine Weile stoppt.“

Auch Thüringens Landwirtschaftsminister Benjamin-Immanuel Hoff kritisierte am Mittwoch das ohne Abstimmung mit den Ländern verhängte Einreise-verbot für Saisonarbeiter. Das „schafft kein Vertrauen. Im Gegenteil wird die für die Ernährungs- sicherheit notwendige Wirtschaftsstruktur verunsichert und vor kurzfristig schwer lösbare Probleme gestellt“, so Hoff.

Kein Deutscher will diese Arbeit machen

Kreisbauernverbandschef Jungmichel hegt zudem Zweifel an den Plänen der Bundes- und Landes-Agrarministerien, wonach Menschen, die aufgrund der Corona-Krise keine Arbeit haben, in der Landwirtschaft eingesetzt werden könnten. Grundsätzlich sei die Idee zwar nicht verkehrt. „Vielleicht finden sich ja ein paar Leute, die fleißig und zuverlässig sind.“ Aber viele Aufgaben erforderten Wissen, Ausbildung und Verantwortungsbewusstsein, wie etwa das Melken.

Das grundsätzliche Problem der Beschäftigung in der Landwirtschaft sei, dass fast niemand in Deutschland diese Arbeit machen wolle, so Jungmichel. „Zu dreckig, zu stinkig, zu anstrengend, zu sonnig“, fasst er gängige Vorurteile zusammen. Er geht davon aus, dass man den Bedarf nicht mit Einheimischen wird decken können. „Menschen aus Osteuropa sind im Vergleich dazu noch bereit, die Arbeit zu erledigen.“

Er vermutet, die aktuelle Krise könne einen weiteren Trend zur Mechanisierung und Industrialisierung der Landwirtschaft zur Folge haben, um in der Feld- und Tierwirtschaft unabhängiger von menschlicher Arbeitskraft zu werden. Dennoch brauche man in Sonderkulturen weiter Handarbeitskräfte, sodass er Veränderungen begrüßen würde, wodurch zum Beispiel Menschen neben der Rente ohne Einbußen mehr dazu verdienen dürften und so einfacher tageweise auf Feldern arbeiten könnten, um zum Beispiel zwischen der Pfefferminze Unkraut zu hacken.

Internetportal für Saisonarbeitskräfte und Betriebe

Unterdessen hat sich von Mittwoch auf Donnerstag ein Landwirtschaftsbetrieb aus dem Süden des Saale-Orla-Kreises auf der Internetseite www.saisonarbeit-in-deutschland.de angemeldet. „Wir sind über einen Rundbrief des Bauernverbands darauf aufmerksam geworden“, heißt es aus dem Betrieb, der bereits Quereinsteiger beschäftigt. Man appelliert: „Der Bedarf an Arbeitskräften und Saisonarbeitern ist in der Landwirtschaft groß, besonders in dieser prekären Situation.“ Ein polnischer Mitarbeiter sollte eigentlich in der kommenden Woche zur Arbeit zurückkehren. Das steht nun in Frage.

Und was erhofft man sich von dem Internetportal? „Kontakt zu Menschen mit dem Willen zu arbeiten.“ Tatsächlich habe sich bereits ein Studentin gemeldet, die wegen der geschlossenen Uni etwas zu tun sucht und etwas nebenbei verdienen will. „Sie kommt nächste Woche vorbei“, heißt es am Telefon von dem Betrieb, der ungenannt bleiben will.