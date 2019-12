Auf den Advents-, Nikolaus-, Weihnachts-, Winter- und sonstigen jahreszeittypischen Märkten nimmt man die wunderlichsten Dinge mitunter erst dann wahr, wenn man sich mit seinem Heißgetränk an den Rand der Menschenströme und -trauben zurückzieht. So traute ich dieser Tage im Schein bunter Lichterketten meinen Ohren nicht, als ich einen geschätzt fünfjährigen Jungen hörte, wie er der Frau, die ihn an der Hand hielt, beiläufig folgende Frage stellte: „Mama, was ist Weihnachten?“ Mama antwortete nicht.

Eigentlich dürfte ich mich über diese Frage nicht wundern. Denn alle Jahre wieder weisen die verschiedensten Umfragen nach, dass das Wissen um den Hintergrund der christlichen Feiertage in einem unglaublichen Tempo verloren geht. Um den Jungen tat es mir aber schon ein bisschen leid. Was wird denn bei ihm zu Hause oder in seinem Kindergarten gefeiert, wenn die Kerzen eines Adventskranzes angezündet werden oder der Weihnachtsbaum steht?

Am liebsten hätte ich dem Jungen gleich das Kinderbuch geschenkt, das vor ein paar Wochen unverhofft auf meinem Schreibtisch landete. „Paula und das Christkind“ heißt die herzlich illustrierte, neu und anders erzählte Weihnachtsgeschichte von Marlene Fritsch und Anja Boretzki aus dem Paulinus Verlag Trier – für den Fall der Fälle ist dieser Band hiermit guten Gewissens für Vorleser und Erstleser empfohlen. Derselbe Verlag erklärt in anderen seiner Bücher, warum Nikolaus am liebsten heimlich schenkt und wie Sankt Martin seinen Mantel teilte – Näheres bekommen die Interessierten aus dem Orlatal sicher in den beiden alteingesessenen Pößnecker Buchhandlungen und der neuen Bücherstube in Neustadt erläutert.

Letztgenannte, rechtzeitig zum Adventsmarkt an diesem Wochenende eröffnet, spricht die Menschheit mit einem trefflichen Slogan an: „Lieber zu Liebe!“ Wer damit noch nichts anfangen kann wie der Junge mit Weihnachten, sollte einfach mal vorbeischauen in der Ernst-Thälmann-Straße/Ecke Schulgasse in Neustadt.