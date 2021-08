Werner Greiling zum Jugendparlament im Saale-Orla-Kreis

Neustadt/Schleiz. Werner Greiling, Mitglied der BfN-Fraktion im Neustädter Stadtrat, übt Kritik am Jugendparlament des Saale-Orla-Kreises.

„Betreute Demokratie?“ fragt sich Werner Greiling, Mitglied der Fraktion Bündnis für Neustadt (BfN) im Neustädter Stadtrat, in einer Pressemitteilung, in der er Stellung zum Artikel „Scheffczyk: Jugendparlament ist ‚gescheitert‘“ (OTZ vom 30. Juli) bezieht.

„In der Tat ist es abwegig, den Terminus ‚Parlament‘ für ein Gremium zu verwenden, das in keiner Weise demokratisch legitimiert ist und sich vorwiegend um Freizeitangebote kümmern will. Was hindert junge Leute über 18 Jahre daran, sich entsprechend der demokratischen Regeln in unserem Land einer Wahl zu stellen und für den Gemeinderat, den Stadtrat, den Kreistag oder den Landtag zu kandidieren?“, so Werner Greiling. Er schreibt weiter: „Warum sitzt Lilian Seidler in keiner Vertretungskörperschaft, wenn ihr Demokratie so wichtig ist?

Das ‚Hochamt der Demokratie‘ sind die Wahlen. Wer sie zu unterlaufen versucht, verstößt gegen das Grundgesetz, auch wenn er/sie das Wort ‚Demokratie‘ noch so oft im Munde führt.“

Lediglich Unmündige bedürften einer besonderen Fürsorge und würden diese auch verdienen. Dies sollte dann aber nicht „Parlament“ genannt werden.

Und dass auf die Kritik von Andreas Scheffczyk nicht die Jugendlichen selbst, sondern eine hauptamtliche pädagogische Begleiterin antwortet, sage eigentlich alles. „Betreutes Wohnen für die Alten und betreute Demokratie für die Jugend? Als ich 18 Jahre war, wäre es mir peinlich gewesen, wenn ich eine ‚Betreuerin‘ für mich hätte sprechen lassen müssen. Und das ist keineswegs nur eine Frage der persönlichen Befindlichkeit. Wie es gehen kann, zeigt die ‚Junge Liste‘ in Neustadt.

Sie hat ein Wahlprogramm erarbeitet, ist 2019 zur Kommunalwahl angetreten und sitzt seither mit einer dreiköpfigen Fraktion im Neustädter Stadtrat. So geht Demokratie“, schreibt Werner Greiling abschließend.