Wie die Eichhörnchen im Pößnecker Wald

Bilanz an der Ratsberghütte: 23 von 63 Walnüssen findet die Klasse 2a wieder. Und versetzen sich damit in die Lage der Eichhörnchen hinein.

Im ländlich geprägten Orlatal gehören die Wälder einfach dazu, allerdings ist heute das Wissen dazu weit weniger verbreitet als früher. Aber immer mehr Lehranstalten entdecken die heimischen Refugien für sich. Die Pößnecker Grundschule Am Rosenhügel hat in der Woche vor den Herbstferien – statt dem Rosenfest – eine Projektwoche zum Thema Herbst gestaltet. Gedichte, Kulinarisches, Basteleien und Wanderungen standen und stehen auf dem Plan. Letzteres führt die Klasse 2a in den Stadtwald. Christina Weise, Waldpädagogin vom Thüringen Forst, brachte am Freitag mit ihrer Expertise die 21 Schüler zum Staunen.