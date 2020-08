Wie die Rosenbrauerei Pößneck durch die Corona-Krise kommt

Rosenbrauerei-Chef Nico Wagner berichtet in Zeiten von Corona von einer Umsatzsteigerung beim Flaschenbier.

Deutsche Brauereien haben in Zeiten von Corona zu kämpfen. Laut des Statistischen Bundesamtes ist der Bierabsatz im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bundesweit um 6,6 Prozent gesunken. Damit wurden rund 302,5 Millionen Liter weniger verkauft. Auch an der Rosenbrauerei in Pößneck ging die Corona-Krise nicht spurlos vorbei und brachte im Bierabsatz Veränderungen mit sich.