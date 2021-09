Wieder mehr Corona-Teststationen im Saale-Orla-Kreis

Schleiz. Das betrifft jedoch nur das Oberland des Landkreises. Im Orlatal sucht man vergeblich nach einer öffentlichen Testmöglichkeit.

Das Angebot sogenannter Corona-Bürgertests wächst wieder. Nach den Stationsschließungen im Frühsommer gibt es zumindest im Oberland des Saale-Orla-Kreises wieder ein quasi flächendeckendes Netz. Darauf machte am Freitag die Kreisverwaltung aufmerksam.

Während die Teststation der Bad Lobensteiner Stadtapotheke sowie der Wurzbacher Stadtverwaltung nie geschlossen waren, nimmt das Testzentrum im Untergeschoss der Schleizer Wisentahalle am Mittwoch, 22. September, wieder den Betrieb auf. Die Einrichtung ist vorerst montags und mittwochs von 8 bis 9 Uhr sowie freitags von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Getestet wird nach vorheriger Terminvereinbarung.

Zudem ist seit vergangener Woche das Angebot des Tannaers Ronny Krupsky verfügbar. Sein mobiles Testmobil macht dienstags, mittwochs, donnerstags und samstags in Saalburg am Wurzbacher Backhaus von 10 bis 12 Uhr, in Schleiz am Edeka von 16 bis 18 Uhr und in der Ferienhaussiedlung Tanna von 19 bis 19.30 Uhr Station. Getestet wird an den genannten Tagen zudem in der Koskauer Straße 13 in Tanna jeweils von 7.30 bis 9 Uhr und 13 bis 15 Uhr sowie sonntags von 10 bis 13 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

Während der Süden des Saale-Orla-Kreises damit wohl gut abgedeckt sei, sucht man im Orlatal vergeblich nach einer öffentlichen Testmöglichkeit. Bemühungen der Kreisverwaltung, zwischen Porstendorf und Rockendorf Partner für den Betrieb einer Corona-Teststation zu gewinnen, hätten bislang zu keinem Ergebnis geführt.

