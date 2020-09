Wort zum Sonntag: Dankbar für „Normalität“

Pfarrer Jörg Reichmann schreibt in seinem Wort zum Sonntag über die Folgen der Corona-Pandemie.

Adieu Selbstverständlichkeit – das war die entscheidende Erfahrung in diesem Frühjahr. Ja, wir hatten es längst für selbstverständlich gehalten, dass unser Leben in Wohlstand und bester medizinischer Versorgung durch nichts zu erschüttern sei. Natürlich waren wir auch mit so manchem vor der Krise unzufrieden – aber ehrlich: Wir klagten auf einem sehr hohen Niveau.

Selbst Krisen konnten irgendwie immer aus der Welt geschafft werden. Krankheiten betrafen immer einzelne und waren niemals so gefährlich, dass sie das gesamte gesellschaftliche Leben einschränken oder gar zum Stillstand bringen konnten. Als „normal“ empfanden wir, sorglos und gesund zu sein.

Aber dann kam die Pandemie und mit ihr das erschreckte Erwachen. Wir erkannten: Wir alle sind betroffen und immer klarer wurde es für viele: Das normale Leben ist eben nicht das (fast) problemlose Dasein in der rundum versorgten Luxusgesellschaft, sondern eine Abfolge von immer neuen Aufgaben und Herausforderungen – nicht nur im persönlichen Bereich.

Weder die Gesundheit noch die Sorglosigkeit sind selbstverständlich und werden es auch in Zukunft nicht sein. Die sorgenfreien Momente und Zeiten im Leben sind das Besondere, das uns Gott schenkt, das wir genießen dürfen. Und er steht auch zu uns in den schweren und unsicheren Zeiten.

Daran erinnert uns der Spruch für die Woche, die am morgigen Sonntag beginnt. „Christus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium.“ (2. Timotheus 1, 10b). Diese Erkenntnis ist ein grundlegender Perspektivwechsel. Weg vom „Immer mehr und Immer schneller“ hin zu Ehrlichkeit und Einsicht in die Notwendigkeiten, zur beinahe vergessenen gegenseitigen Rücksichtnahme und zur Dankbarkeit für Gottes Beistand.

Ob die nun aus dem Frühjahr nachzuholenden Konfirmations- und Familienfeiern für die Jugendlichen unter diesem Blickwinkel stattfinden werden, bleibt zu wünschen. Bleiben Sie behütet!