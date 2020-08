An Beerdigungen dürfen wieder mehr Personen teilnehmen. Bestimmte Regeln sind dennoch zu beachten.

Würdevoller Abschied in Zeiten von Corona möglich

Abschied von einem geliebten Menschen zu nehmen, ist ein wichtiger Akt in der Trauerbewältigung. Eine Umarmung am Grab oder eine herzliche Beileidsbekundung mit Händedruck von Trauergästen geben den Hinterblieben Kraft in der schweren Zeit. Mit dem Ausbruch des Coronavirus hat sich jedoch vieles geändert. Zu Beginn der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen mussten auch Trauerfeiern unter anderen Bedingungen ablaufen, durften nur noch im engsten Kreis und ausschließlich im Freien stattfinden. Mittlerweile gibt es jedoch wieder mehr Spielraum, um Verstorbene auf ihrem letzten Weg zu begleiten.