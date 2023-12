Zahlreiche Aufbrüche von Zigarettenautomaten im Saale-Orla-Kreis: Das muss doch jemand gesehen haben!

Pößneck/Schleiz/Bad Lobenstein Sachschäden in Höhe von Zehntausenden Euro: Die Ermittler brauchen Hinweise auf die Täter, um diesen das Handwerk legen zu können.

In den zurückliegenden Wochen kam es im gesamten Saale-Orla-Kreis zu zahlreichen Angriffen auf Zigarettenautomaten. Um den Verbrechern das Handwerk legen zu können, brauchen die Ermittler Hinweise weiterer Zeugen.

Insbesondere in der Zeit zwischen Ende Oktober und Mitte Dezember sei es zu Beschädigungen und Aufbrüchen gekommen, bei welchen in Summe ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro entstanden ist, teilte die Landespolizeiinspektion Saalfeld am Freitagmittag mit. Die Taten seien teilweise erst beim Auffüllen durch die jeweiligen Firmen bekannt und entsprechend der Polizei gemeldet worden.

Nicht zuletzt Waldbesitzer und Jagdpächter gefragt

Unter anderem sei es zu Angriffen auf Zigarettenautomaten in Remptendorf, Unterkoskau, Hirschberg, Dobareuth, Liebengrün, Heinersdorf, aber auch im Bereich Schleiz mit Kirschkau und Crispendorf sowie im Orlatal mit Peuschen, Bahren und Neustadt gekommen. Es sei jeweils nicht nur hoher Sachschaden angerichtet, auch Zigaretten und Bargeld sei gestohlen worden, wobei der Gesamtbeuteschaden den fünfstelligen Bereich erreicht habe.

Ein gesprengter Automat von Wolf Tabakwaren im Mittelweg in Pößneck. Foto: Marcus Cislak / Funke

„Da es sich um Tatorte innerhalb von Ortschaften handelt, bittet die Polizei die Bevölkerung aufmerksam zu sein und Hinweise jeder Art zu möglichen Tätern sowie Fahrzeugen der Polizeiinspektion Saale-Orla unter Telefon 03663/4310 mitzuteilen“, lautet der Appell der Landespolizeiinspektion Saalfeld. Und sie merkt an: „Darüber hinaus wird auch um Hinweise von Waldbesitzern, Jagdausübungsberechtigten und Jagdpächtern gebeten.“

Erfolge und Misserfolge

Drei Pößneckern, die seit Mitte Mai in Untersuchungshaft sitzen, wird ab 4. Januar am Landgericht Gera der Prozess gemacht. Der Hauptanklagepunkt lautet – einer Mitteilung des Landgerichtes zufolge – „Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion“. Die Einheimischen im Alter zwischen 21 und 35 Jahren wird unter anderem die Zigarettenautomatensprengung vom 13. Mai in Triptis zur Last gelegt.

Im Oktober hatte sich die Staatsanwaltschaft Gera einen Haftbefehlsantrag gegen die Mitglieder einer mutmaßlichen Zigarettendiebesbande gespart, weil es keinen hinreichenden dringenden Tatverdacht gegeben habe. Drei Männer, die sich in Pößneck einquartiert hatten und nach Hinweisen aus der Bevölkerung vorläufig festgenommen worden waren, mussten wieder auf freien Fuß gesetzt werden.