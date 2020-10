In Pößneck gingen am Donnerstagabend zahlreiche Scheiben zu Bruch. (Symbolbild)

Eine Spur der Verwüstung haben am Donnerstagabend bisher Unbekannte in Pößneck hinterlassen. Wie die Polizei am Freitag informierte, hätten die Täter in der Straße des Friedens mehrere Scheiben eingeschlagen bzw. beschädigt.

Es handelt sich dabei um drei Scheiben von zwei Wohnungstüren, zwei Schlafzimmer- und eine Flurfensterscheibe bei verschiedenen Wohnungen, sowie die Heckscheibe eines Autos. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Telefonnummer 03663 431 0.