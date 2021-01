Zella liegt in Hollywood

Zella. „Ich bin Cinematograph und kein Videograph“, sagt der 19-jährige Zellaer Marcel Sänger über sich. Übersetzt bedeutet das, dass er sich eher als derjenige sieht, der die komplette Bildgestaltung bei einer Filmproduktion bestimmt. Dabei ist ihm das Licht und Lichtsetzen am Set immens wichtig, der Aufbau einer Szenerie und natürlich die Kamerabedienung. Und damit steht er ganz in der Tradition des Hollywood-Kinos. Aber einen Markt für solche anspruchsvollen, aufwendigen Produktionen sieht er im Saale-Orla-Kreis nicht, deshalb geht der junge Mann andere Wege. So baut er mit einem Kumpel derzeit in Erfurt ein Büro auf, damit aus der Nebentätigkeit im Laufe des Jahres endlich ein Haupterwerb werden kann. Und seine Leidenschaft noch größere Früchte tragen kann.

Noch lebt er daheim unter dem elterlichen Dach und hat dort ein eigenes kleines Filmstudio aufgebaut. Momentan verdient er seinen Lebensunterhalt in einem Pößnecker Supermarkt und steckt jeden übrigen Cent in Online-Weiterbildungen zum Thema Filmemachen, in Kamera- und Schnitttechnik sowie Zubehör. In jeder freien Minute wird das Handwerk verfeinert, gedreht, geschnitten und ein digitales Netzwerk mit Gleichgesinnten aufgebaut. Es sprüht viel Fantasie, Energie und glühende Begeisterung aus dem jungen Mann hervor, der sich nebenher noch über die Jahre autodidaktisch das Spielen von Schlagzeug und Gitarre, das Bedienen eines Synthesizer beigebracht hat. „Früher habe ich auch Akkordeon gespielt“, fügt er an.

2020 viele Drehs gehabt

Die eigene musikalische Begeisterung brachte ihm in den vergangenen Jahren etliche Filmaufträge ein. So drehte er Trailer für neu erschienene beziehungsweise noch erscheinende Musikalben von Künstlern aus Thüringen, natürlich auch Musikvideos. Darunter waren Hip-Hop-, Metal- und Indie-Rock-Gruppen. Es entstanden Werbefilme für eine Weimarer Firma oder jüngst eine Dokumentation rund um den Pößnecker Kickbox-Champion John Kallenbach.

„Einen absoluten Tiefpunkt hatte ich Mitte des Jahres“, erzählt Marcel Sänger, „ich hatte ein cooles Bewerbungsvideo für einen Studienplatz an der Bauhaus-Uni in Weimar gedreht und eingereicht.“ Das vorgegebene Thema lautete Insekten-Omelett. Ein kleiner, werbender Streifen entstand. Ohne Begründung wurde er allerdings abgelehnt. „Ich habe einen Studenten an der Uni um Einschätzung gebeten“, fährt er fort. Er habe ihm geantwortet, sein Film sei technisch einwandfrei gewesen, aber sonst nichts Besonders. Der 19-Jährige verglich dann seinen Beitrag mit den Werken des gefragten Studenten und kam für sich zum Schluss, dass dessen Produktionen von vergleichbarer Art wären. „Das ist schon ziemlich arrogant“, kommentiert er. „Dann eben kein Studium.“ Und so entschied er sich, seinen Weg, den er schon seit einigen Jahren einschlug – sich autodidaktisch weiterzubilden – weiterzugehen.

Er will bald durchstarten

Im November gingen dann kleinere Drehs mit den Fußballern von Rot-Weiß-Erfurt über die Bühne, bis der zweite Lockdown hart zu schlug. „Sechs oder sieben bis dahin geplante Produktionen mussten gecancelt werden. Eben durch die Kontaktverbote“, sagt er seufzend. Denn Filmemachen ist zuvorderst Teamarbeit. Der Lockdown habe auch die Pläne für seine Selbstständigkeit gebremst. Denn im kommenden März wollte er schon in Erfurt voll durchstarten. Das müsse er nun verschieben, zu viele Unsicherheiten gibt es gerade. Aber: „Ich bin heiß und kann es kaum erwarten bis es dann endlich los geht“, meint er energiegeladen. Die dreharme Freizeit nutzt er trotzdem: Marcel Sänger hält sich fit mit Sport, komponiert – und fotografiert neuerdings mit analoger Technik. Er übt weiter an und mit der Kamera, bearbeitet Bilder, liest, schaut Filme, lernt.

Und was ist aus seinem ersten kleinen Spielfilm geworden, den er mit Kumpels vor genau einem Jahr produziert hat? „Jaaa, ich werde oft danach gefragt. Aber ich bin sehr unzufrieden mit dem Ergebnis. Ich war rückblickend ziemlich schlecht vorbereitet“, sagt er selbstkritisch. Das Licht der Öffentlichkeit werde der kleine Streifen wohl nie erblicken. „Ich betrachte den Film eher als Lehrstück.“

Mit den gesammelten Erfahrungen im Rücken blickt er optimistisch in die Zukunft. Er hat das Ziel, Geld mit seinem kreativen Schaffen zu verdienen. „Es gilt halt noch ein wenig länger zu warten, auch wenn es mir sehr schwer fällt“, sagt er grinsend.