Zertifiziertes Entspannen in Hütten und Grillen in Dobian

Zwei Unternehmen im Orlatal erhalten am Dienstag vom Thüringer Berufsverband der Gastronomen und Hoteliers (Dehoga) jeweils ein Zertifikat für ihren hohen Qualitätsstandard. Zum einen ist es das Naturhotel Vitaleum in Hütten und zum anderen die Landfleischerei Lindig in Dobian. Für drei Jahren dürfen sich beide mit den Qualitätssiegeln schmücken, die die Dehoga als das prüfende Gremium gemeinsam mit dem Thüringer Wirtschaftsministerium in Erfurt verleihen.

Das Qualitätssiegel wird von der Dehoga und dem Thüringer Wirtschaftsministerium verliehen. Foto: Marcus Cislak

„Wir sind immens stolz und glücklich darüber, ausgezeichnet worden zu sein“, sagt Fleischermeister Dirk Lindig. Es sei eher ungewöhnlich, dass ein Fleischereibetrieb ausgezeichnet werde. „Die regelmäßig stattfindenden Grillabende waren ausschlaggebend, denn die fallen unter die Gastronomie“, erklärt er. Über zwei Jahre habe man auf das Siegel hingearbeitet. Dazu habe man Seminare besucht und bis ins letzte Detail am Konzept gefeilt. Das gehe soweit, dass man nicht nur regional erzeugte Speisen anbiete, sondern auch dieses zu den Grillabenden auf Kahlaer Porzellan serviere, so Lindig. Für das einheitliche Konzept, das thüringische Qualität repräsentiere, erhielt das Unternehmen mit 12 Mitarbeitern das Qualitätszertifikat mit der Stufe 1.

Service wird groß geschrieben

Für die Stufe 2 werde nicht nur Gastronomisches geprüft, sondern auch die Übernachtungen. Das trifft auf Anja Heinrich Naturhotel zu. Genau wie in Dobian geht das Erreichen und Erhalten der Standards nur im Team: „Wir alle leben und atmen unser Konzept, welches aufs Fasten und Entspannen abzielt. Wir bieten umfänglichen Service an, den alle Mitarbeiter tragen.“ Diese Philosophie übertrage sich auch auf die Gäste, viele kämen gern wieder. Die Entspannungsoase am Waldrand sei auf dem besten Weg Stammgäste zu generieren – und das schon im vierten Jahr seit der Eröffnung. Im Hotelier-Team, bestehend aus sieben Frauen – Heinrich rechnet sich selbst mit hinein – könne jeder in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, ob nun Küche, Service oder Reinigung. „Wir sind Allrounder“, fasst es Mitarbeiterin Cindy Weithase lächelnd zusammen.

„Der Kunde beziehungsweise Gast will Erlebnisse mit nach Hause nehmen, aus dem Alltag geholt werden“, gibt Steffen Fischer, Dehoga-Berater und Überbringer der Zertifikate, seine Beobachtungen im Hotel- und Gastgewerbe wieder. Seit etwa zehn Jahren vollziehe sich einen Wandel vom bloßen Schlafen und Hungerstillen zum qualitativ hochwertigen Ausspannen, Genießen und Entschleunigen. „Es geht nicht nur darum hohe Standards zu versprechen, sie müssen auch den Gästen durch die Mitarbeiter vorgelebt werden“, bringt es Fischer auf den Punkt.

Weitere Ideen im Vitaleum

Sebastian (rechts) und Dirk Lindig freuen sich über den Erhalt der Urkunde durch Steffen Fischer von der Dehoga. Foto: Falko Smirat

Ziel sei es für beide Unternehmen in Dobian und Hütten die zertifizierten Standards zu halten und sogar zu verbessern. Einen Maßnahmenplan mit weiteren Ideen hat Anja Heinrich im Gepäck: „Es wird eine einheitliche Beschilderung, ein besseres Erscheinungsbild am Empfang, Prüfung der Fluchtwege und ein einheitliches Erscheinungsbild für die Öffentlichkeit gewünscht“, sagt sie. Umfragen unter den Hotelbesuchern ergaben zudem, dass an so mancher Ecke noch kleinere „Baustellen“ gebe. „Wir sind noch nicht fertig, aber wir arbeiten mit Hochdruck weiter daran“, so Heinrich.