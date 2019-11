Mario Albert schlürft seinen Kaffee mit Kumpel Sven Meinhardt am Kiosk am Oberen Bahnhof in Pößneck. Bald erhält er zum Heißgetränk ungefragt auch einen Kassenbon. Denn dieser wird mit dem Jahreswechsel zur Pflicht für diejenigen Geschäfte, die ein elektronisches Kassensystem benutzen.

Es „ist jedem Kunden zwingend ab 1. Januar 2020 ein Kassenbeleg in Papierform oder elektronisch auszugeben, der Kunde muss den Beleg jedoch nicht entgegennehmen“, sagt Uwe Büchner, Pressesprecher des Thüringer Finanzministeriums. Allerdings: „Aus Zumutbarkeitsgründen sieht das Gesetz für den Verkauf von Waren an eine Vielzahl von nicht bekannten Personen vor, dass Unternehmen die Befreiung von der Belegausgabepflicht beantragen können.“ Darüber würden die Finanzbehörden im Einzelfall entscheiden. Läden, die kein elektronisches Aufzeichnungssystem verwenden, sondern zum Beispiel eine offene Ladenkasse nutzen, unterliegen nicht der „Belegausgabeverpflichtung“, wie es heißt.

Die Kioskbesitzerin am Oberen Bahnhof, Ramona Schulze, habe noch keine wirklichen Informationen zum Thema und findet, dass mit der Kassenbonpflicht nur zusätzlicher Müll produziert werde, der nicht sein müsse. Die Zettel bestehen aus Thermopapier, welches oftmals aus bedenklichen Materialverbindungen bestehe. Deshalb sollten diese nicht im Altpapier, sondern im Restmüll entsorgt werden.

Einige inhabergeführte Geschäfte in der Pößnecker Innenstadt haben kein Problem mit der Ausgabe von Kassenbons, wie auf Nachfragen zu hören war. Uwe Queißner, Chef der Druck- und Werbefirma Power Print, gibt beispielsweise längst Belege – selbst für einzelne Fotokopien – aus. „Das sind Rechnungen über 10 Cent“, sagt er achselzuckend. Eine Papierrolle mit 30 Meter Länge reiche für 14 Tage, sagt er. Fotografenmeister Helmut Peterlein gibt den Streifen auch bei jedem Verkauf aus. Und für die Mitarbeiter von Meisterbäcker Scherf ergeben sich auch nicht viele Änderungen, da seit längerer Zeit Belege in den Filialen herausgegeben werden, selbst für eine Kugel Eis oder ein einzelnes Brötchen, wie es heißt.

In engem Zusammenhang mit der Bonpflicht steht die sogenannte Kassensicherungsverordnung. Die soll Manipulationen der eingegebenen Daten verhindern. Die Ein- und Ausgänge aus der Kasse werden elektronisch registriert und unveränderbar gespeichert. Durch die gesetzliche Normierung sollen Steuerprüfer jederzeit vor Ort auf die Daten zugreifen können. Für jede Zahlung soll es einen Beleg, eine Spur geben, damit dem Staat weniger Steuergelder entgehen. Weil es jedoch flächendeckend kaum möglich sei, dass in kurzer Zeit alle in Frage kommenden Verkaufsstellen mit der entsprechenden Technik ausgerüstet sein werden, gibt es wohl eine Übergangsfrist bis zum 30. September 2020.

Doch was die manipulationsfreie Datenspeicherung der Geldein- und -ausgänge angehe, gibt es etliche Unsicherheiten. Pößnecker Geschäftsleute reagieren auf Nachfrage zum Teil gereizt auf dieses Thema, weil es mit etlichem finanziellen Aufwand verbunden ist, denn sie müssen in die Technik investieren, damit die Vorgaben eingehalten werden können. „Es gibt zu viel gefährliches Halbwissen“, fasst es Alexander Schober, IT-Beauftragter und Leiter des Einkaufs von Meisterbäcker Scherf, zusammen. Wie es konkret umzusetzen sei, stehe in den Sternen, weil es bislang keine Informationen gibt, wie Steuerprüfer auf die Ein- und Ausgaben der betreffenden Kasse zugreifen können. Er fragt: „Sollen die Daten auf einer SD-Karte gespeichert werden oder per USB-Anschluss auslesbar sein oder auf einer externen Festplatte ausgelagert sein?“ Die externen Dienstleister der hiesigen Unternehmen würden an den Umsetzungen arbeiten.

Mario Albert findet es jedenfalls albern, dass es für jede Kleinigkeit nun auch einen Kassenbon geben soll. „Wollen wir nicht Müll vermeiden?“, fragt er verwundert.